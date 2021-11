Soleil Sorge contro Delia Duran, moglie di Alex Belli: scontro nello studio del Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Nello studio del Grande Fratello Vip va in scena uno scontro frontale tra Soleil Sorge e Delia Duran, moglie di Alex Belli. Dopo il faccia a faccia di poche puntate fa, in diretta la concorrente e la modella si confrontano in maniera accesa rimpallandosi accuse reciproche. Delia definisce Soleil “manipolatrice“, mentre Soleil ritiene che l’amore tra Delia e Alex non sia poi così solido.

Soleil Sorge contro Delia Duran: è scontro nello studio

Arriva la resa dei conti, e questa volta sembra davvero definitiva, tra Soleil Sorge e Delia Duran.

Occhi negli occhi, nello studio del Grande Fratello Vip la concorrente e la moglie di Alex Belli hanno modo di confrontarsi in maniera aperta. Delia definì Soleil “gatta morta“ in un primo confronto avuto in passerella: questa volta, direttamente in studio, è in arrivo un nuovo scontro. La Sorge raggiunge Alfonso Signorini e, davanti a tutti i presenti in studio, va in scena la lite.

Delia chiede subito a Soleil per cosa dovrebbe chiederle scusa, domanda alla quale la concorrente risponde secca: “Per la terminologia che hai usato, inadatta per una donna della tua età e fuori luogo“.

La replica della Duran: “Ma sei stata tu a provocare mio marito. Alcuni atteggiamenti non vengono fatti da una donna sposata fuori. Se io trovo un’amicizia, si ferma e tu purtroppo sei andata oltre. Devi respingerlo nel momento in cui lui va oltre: tu non l’hai fatto proprio. Mettiti nei miei panni. Come avresti reagito?“.

Delia Duran accusa Soleil: “Sei una manipolatrice“

Soleil è decisa in questo confronto, e controbatte a Delia: “Dovresti pensare un po’ meno a me e un po’ più a tuo marito“. Delia ammette di essere rimasta delusa anche dall’atteggiamento di Alex Belli: “A mio marito ci penso io: lui ha le sue colpe, ma siete stati in due“.

E torna ad attaccare la Sorge: “Se io non fossi venuta qua, dove saresti arrivata? Quella scena sotto la coperta cos’era? Sei stata tu a trascinarlo sotto le coperte“.

Soleil torna a parlare del rapporto con l’attore, che definisce solamente amico e che ha intenzione di difendere a spada tratta: “Un paio di anni fa probabilmente ti avrei aggredita e mi sarei difesa, oggi invece cerco di aiutare un amico e dico che Alex non ha fatto nulla di male in questo“. Ma la Duran è ferma nella sua posizione e spiega come abbia parecchio sofferto: “Mettiti nei panni di una donna che da due mesi guarda Alex e il comportamento che hai avuto in questi due mesi.

Devi dimostrare quella che sei, ti nascondi“. E torna all’attacco: “Sei una manipolatrice. Mi spiace che lui sia caduto nella tua trappola“.

Soleil prima del rientro nella Casa: “Rattristita per Alex“

Soleil Sorge ritiene che Delia Duran, con questo atteggiamento, dimostri come il suo amore per il marito non sia così solido: “Lo dimostra nel mettere in dubbio suo marito e il loro amore“. Dall’altro lato, la Duran è convinta che la gieffina si sia innamorata dell’attore: “Secondo me sì, e non lo vuole dire.

Io mi preoccupo soprattutto di lei, perché è la manipolatrice di questa situazione. Sa giocare benissimo, è una grande stratega. Mi spiace per lui che è caduto nella sua trappola, spero non definitivamente. Sono tanto arrabbiata con lui“.

Al termine del confronto, Soleil ne è convinta: “Torno nella Casa molto più forte e serena di prima. Se prima avevo un dubbio, in questo momento torno rattristita per Alex e molto più serena per me“.