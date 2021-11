Alvise Rigo: il concorrente di Ballando con le stelle e il presunto flirt con Eleonora Berlusconi

Gossip

Alvise Rigo, concorrente del talent show Ballando con le stelle non lascia trapelare niente sulla sua vita privata. Nel 2019 però era stato avvistato in compagnia di Eleonora Berlusconi.

La nuova edizione di Ballando con le stelle 2021 vede molti nomi noti al pubblico. Tra questi c’è anche quello di Alvise Rigo, rugbista di serie A veneziano. Partecipa al talent in coppia con la ballerina svedese Tova Villför. È nato il 12 dicembre del 1992 e attualmente vive a Milano. La sua carriera da sportivo è finita a causa di numerosi infortuni subiti, e attualmente svolge altri lavori come buttafuori, bartender, personal trainer e organizzatore di eventi. Nel mondo dello spettacolo lo possiamo invece ricordare già dal 2020, con la partecipazione in veste di valletto di Antonella Clerici, a Sanremo.

Alvise Rovigo e il mistero sulla sua vita privata

Se per quanto riguarda la carriera da sportivo di Alvise Rigo, i fatti sono chiari, non si può dire lo stesso per la sua vita privata. Pare infatti che delle sue ex, dei suoi flirt e della sua vita sentimentale in generale non si sappia granché. Il rugbista sembra non amare essere sotto i riflettori dal quel punto di vista. In un’intervista per il quotidiano Affaritaliani alla domanda se fosse fidanzato, il rugbista e ballerino, aveva risposto: “Attualmente sono single, quando mi sono trasferito a Milano avevo appena concluso una storia.

Ora mi dedico alle mie passioni e al lavoro.” L’intervista è risalente al 2020, quindi comunque qualcosa potrebbe essersi smossa nella sua vita amorosa.

Alvise Rigo e il presunto flirt con Eleonora Berlusconi

Una cosa però sembra essere nota sulla sua vita privata. Nel 2019, Alvise Rigo è stato infatti avvistato con una donna. La donna in questione è Eleonora Berlusconi, quarta figlia di Silvio Berlusconi. Anche parlando di lei però non sembrerebbe essere facile reperire informazioni e dichiarazioni riguardo alla sua vita privata.

Come Alvise Rigo infatti si tiene lontana dai gossip e dai media. Sappiamo però che la donna è stata con il modello inglese Guy Binns, da cui ha avuto 3 bambini. L’ultimo avuto proprio nel 2019. Secondo quanto riportato da un numero della rivista settimanale Chi del 2019, tra la riservata figlia di Berlusconi e il compagno ci sarebbe stata aria di crisi.

Proprio nel corso di questa crisi pare che Eleonora Berlusconi sia stata avvistata in compagnia del rugbista Alvise Rigo, dopo una serata tra amici a Milano. Nessuno dei due ha però mai smentito o confermato il flirt.

Che si tratti di una semplice amicizia è molto probabile. Ad oggi infatti non si ha nessuna notizia che la possibile relazione sia andata avanti, e in più come detto prima, nell’intervista 2020 concessa al quotidiano Affaritaliani, Alvise avrebbe affermato di essere single. Neanche sui social del concorrente di Ballando con le stelle di Milly Carlucci compaiono possibili prove di una relazione, nessuna foto con una donna se non con la sua partner al talent.