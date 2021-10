Chi è Alvise Rigo, la nuova star di Ballando con le Stelle: vita privata e carriera del misterioso rugbista

Chi è

Classe 1992, Alvise Rigo è uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che va in onda il sabato sera su Rai 1. Lo sportivo è del sagittario, perché è nato il 12 dicembre. È Veneziano di origine e Padovano di adozione, anche se attualmente vive e lavora a Milano.

Alvise Rigo, dal rugby a Ballando con le Stelle

Alvise Rigo è entrato a far del cast di Ballando con le Stelle, nell’edizione iniziata lo scorso sabato. Qui, il rugbista fa coppia con Tova Villför, ballerina professionista svedese che nell’ultima edizione aveva fatto coppia con il modello Antonio Catalano.

Alvise Rigo ha 29 anni e, fino ad oggi, era sconosciuto nel mondo dello spettacolo, anche se lo avevamo già visto vestito di tutto punto per affiancare Antonella Clerici durante il Festival di Sanremo nel 2020.

Il suo “ambiente ideale” però sembrerebbe essere di tutt’altro tipo. Alvise è nuovo nel mondo dello spettacolo, ma non in quello sportivo. Giocatore di rugby professionista, ha indossato la maglia Mogliano Rugby, giocando anche nella Valsugana, nel Lazio Rugby e il Petrarca Rugby.

Insomma, una carriera sportiva di tutto rispetto.

Alvise Rovigo chi è: vita privata, amori e passioni

Non sappiamo molto del rugbista, al di là della sua spiccata formazione nello sport. Alvise, infatti, non ama molto parlare di sé e della sua vita privata. In un’intervista rilasciata ad affariitaliani.it aveva detto: “Sono single, quando mi sono trasferito a Milano avevo appena concluso una storia. Ora mi dedico alle mie passioni e al lavoro”.

Oltre all’attività sportiva, infatti, Rigo svolge anche altri lavori come il buttafuori, il bartender e l’organizzatore di eventi, sempre nella sua città adottiva Milano. In passato è stato anche il personal trainer della modella statunitense Kendall Jenner.

Per scoprire qualcosa in più sul suo contro, non ci resta che seguirlo nella nuova edizione dello show di Rai 1.