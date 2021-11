Estrazioni Lotto: l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi sabato 13 novembre 2021 a partire dalle ore 20:00

Lotto

I numeri estratti sulle storiche undici ruote del Lotto in occasione del concorso di oggi sabato13 novembre 2021.

Un altro weekend in compagnia del gioco del Lotto e delle sue amate estrazioni. Si terrà oggi sabato 13 novembre 2021 il nuovo sorteggio delle combinazioni sulle ruote più conosciute d’Italia che vedranno tenersi le operazioni dalle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli a partire dalle ore 20:00. I numeri estratti oggi.

Estrazioni Lotto: le statistiche del gioco

Sono tante le statistiche legate alle estrazioni dei numeri del Lotto che da sempre riescono ad incontrare la curiosità dei giocatori.

Quelle più note riguardano sicuramente i numeri maggiormente ritardatari e quelli maggiormente frequenti, che donano ai tanti appassionati sempre delle nuove opportunità e linee guida per dirigere le loro giocate.

Su questa pagina oggi ci occuperemo dei maggiori numeri ritardatari che vedono come capofila dei ritardatari da ormai tanto tempo il numero 16 sulla ruota di Venezia, assente ormai da ben 143 estrazioni consecutive. Il numero sembra non volerne proprio sapere di tornare a fare capolino sulla ruota, con i giocatori che di certo faranno attenzione a questa interessante statistica.

Nel dettaglio dello schema riportato qui sotto scopriamo tutti i numeri che mancano da più tempo dalle estrazioni sulle ruote del gioco del Lotto, scoprendo quali sono i primi 10 ritardatari assoluti:

Venezia 16 143 Milano 90 128 Venezia 57 123 Cagliari 45 111 Genova 49 99 Torino 70 98 Napoli 8 87 Napoli 23 87 Napoli 3 75 Cagliari 88 75

Lotto: i numeri estratti giovedì 11 novembre 2021

Ritornano oggi sabato 13 novembre 2021 le estrazioni in questa calda estate con le operazioni di sorteggio sempre gestite da Lottomatica, che continuano a coinvolgere tanti giocatori alle prese con la dea bendata alla ricerca di soddisfazioni anche nell’ultimo sabato del mese.

Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 anche giovedì 11 novembre 2021 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento ed anche sul nostro giornale The Social Post.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

Ruote 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 31 22 79 47 56 CAGLIARI 63 73 27 41 86 FIRENZE 74 37 41 71 19 GENOVA 37 63 7 26 57 MILANO 33 79 31 32 36 NAPOLI 27 12 55 86 69 PALERMO 12 38 62 1 27 ROMA 57 43 37 81 68 TORINO 37 69 88 44 11 VENEZIA 18 36 73 15 8 NAZIONALE 54 44 27 75 47

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.