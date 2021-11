Federico Fashion Style e il listino prezzi dei suoi saloni visti ne”Il Salone delle Meraviglie”

Gossip

Federico Fashion Style è ritenuto uno dei parrucchieri più apprezzati e famosi in tutta Italia. Ecco svelati i prezzi del suo "Il Salone delle Meraviglie", presente in molte città in Italia.

Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style è tra i parrucchieri più apprezzati, famosi e rinomati d’Italia. Nel corso degli anni ha aperto una vera e propria catena di saloni sparsi in tutta Italia. In molti si sono spesso domandati quali siano i prezzi dei suoi negozi, cercando di scoprire quanto occore pagare per ottenere una piega o un taglio dal re degli hair stylist.

Federico Fashion Style e la sua carriera

Federico Lauri, dal nome d’arte Federico Fashion Style, è diventato un punto di riferimento per numerosi vip.

Nasce ad Anzio il 5 ottobre 1989 e sviluppa la passione per i capelli fin da quando è bambino, a 5 anni di età si divertiva a creare acconciature con i capelli della madre. All’età di 13 anni inizia a lavorare in un salone di parrucchieri di un amico del padre. Proprio lì, come da lui stesso rivelato, comprende che quel tipo di mestiere sarebbe stato il lavoro della sua vita.

Diventato maggiorenne decide di aprire il suo primo negozio ad Anzio, la sua città d’origine. In seguito all’apertura del suo primo salone, decide di inaugurare altri punti vendita in Corso Como a Milano, in Sardegna, a Napoli, in Piazza di Spagna e a Roma EUR.

Dal 2019 inizia a essere seguito dalle telecamere del suo programma su Real Time: “Il Salone delle Meraviglie“.

Federico Fashion Style e il “Salone delle Meraviglie”

Il noto parrucchiere italiano è uno dei più pagati in questo settore. Federico inizia a farsi conoscere nel 2013, da quel momento la sua carriera risulta in salita. Il noto parrucchiere cura i capelli delle persone che si affidano a lui, da Valeria Marini a Laura Pausini, ma anche molte ex partecipanti di Uomini e Donne, fra cui Soleil Sorge, Giulia De Lellis, Alessia Cammarota.

Spesso i fan del noto parraucchiere si sono chiesti quali siano i prezzi dei suoi negozi visti ne Il Salone delle Meraviglie. Le tariffe variano a seconda del punto vendita. I prezzi di Anzio sono più economici rispetto a quelli dei saloni delle altre città.

Secondo i dati riportati dal sito ufficiale di Federico Fashion Style, di seguito sono elencati i prezzi del suo salone di Milano. I tagli da donna effettuati da Federico costano 48 euro, mentre senza di lui il prezzo è di 40. Per uno shampoo comprensivo di piega si spende circa 35 euro. I prezzi aumentano per il colore, che se fatto intero costa 120 euro.

60 è il prezzo del ritocco, che aumenta a 70 se effettuato senza ammoniaca. Il colore con prodotti a base di Henné viene invece 80 euro. Per la pigmentazione si può spendere da 40 a 60 euro, mentre il riflessante costa 30. Il prezzo di quest’ultimo aumenta a 45 in versione “Angel”. Le meches possono costare da 140 e 180 euro. Lo shatush ha un prezzo che varia dai 180 ai 230 euro. Per un’acconciatura le clienti spendono circa 70 euro. Per il servizio “Fly to sky” il prezzo sale a 220 euro. La permanente ha un costo di 90 euro, mentre il trattamento alla keratina richiede una spesa da 180 a 240 euro.

Le extension costano 300 euro a fila, ma il prezzo può raggiungere i 1.200 euro con tessitura intera.