I Simpson di nuovo in prima serata su Italia1: la trama dei nuovi episodi in onda stasera sabato 13 novembre

TV e Spettacolo

A due settimane dall’appuntamento speciale andato in onda per la spaventosa notte di Halloween, i Simpson si sono ormai presi la prima serata del sabato di Italia1 con un altro appuntamento imperdibile. L’occasione è quella da leccarsi i baffi con la prima volta assoluta sugli schermi italiani di alcuni nuovi episodi della 32esima stagione della serie che ha come protagonisti Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Italia1 nella prima serata di sabato 13 novembre 2021 a partire dalle ore 21:20 manda in onda 5 nuovi episodi mai visti dal pubblico italiano. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento in tv con i Simpson.

I Simpson di nuova in onda in prima serata Italia1

Una prima serata imperdibile in compagnia della serie animata statunitense che da 31 anni fa compagnia a mezzo mondo con la loro irriverenza e simpatia. I Simpson si prendono ancora una volta la prima serata di Italia1 e tornano in televisione, o forse meglio dire rimangono vista la solita striscia giornaliera, anche in prima serata sabato 13 novembre 2021.

La terza settimana consecutiva in compagnia Homer, Marge e dei loro 3 marmocchi Bart, Lisa e Maggie darà la possibilità al pubblico italiano di gustare 5 episodi nuovi di zecca della 32esima stagione dell’amatissimo cartone, in arrivo sulle televisioni italiane per la prima volta in assoluto.

I Simpson: la trama degli episodi

Il primo episodio di serata in onda a partire dalle 21:20 circa avrà il titolo di Re degli hamburgher, nel quale il malefico signor Barns farà di tutto per pulirsi la coscienza e la reputazione. Avrà l’idea di entrare del campo dei fast food per scamparla rispetto alle emissioni di Co2 ma ovviamente nulla cambierà.

Panico sulle strade di Spriengfield è il titolo del secondo episodio nel quale il protagonista sarà Homer. Questa volta il capofamiglia avrà l’intenzione di comprare un pericoloso pick-up dopo aver scoperto di avere bassi livelli di testosterone che lo renderebbero meno uomo degli altri.

Il terzo episodio si intitola È pace tra Marge e Lisa e mostra la secondogenita in crisi mettendo in dubbio anche la sua scelta sul college dopo che la madre la porterà in un negozio di magia a farsi leggere i tarocchi. In Operazione G.R.A.M.P.A. il padre di Homer verrà scambiato per una spia americana che agiva nella Seconda Guerra Mondiale.

L’ultimo episodio di serata si chiama L’ultimo barista ed avrà come protagonista il barista preferito di Homer. Boh sarà infatti mira dell’entusiasmo del Simpson che lo farà ubriacare, scaturendo una serie di azione delle quali l’uomo si pentirà.