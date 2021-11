Nicola Pisu eliminato al Grande Fratello Vip: perso il confronto con Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip una nuova eliminazione è destinata a stravolgere gli equilibri nel loft di Cinecittà. Perché in nomination, oltre a Gianmaria Antinolfi, ci sono due concorrenti che tanto hanno fatto discutere nelle ultime settimane: Nicola Pisu e Miriana Trevisan. L’imprenditore napoletano è salvo al televoto, che vede dall’altro scomporsi la coppia: ad abbandonare la Casa è Nicola Pisu.

Nicola Pisu, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi in nomination

Sottoposti sino a questa sera al giudizio del pubblico, viene letto il comunicato con la nuova eliminazione. In questo trittico di nomi, a destare il maggior interesse è il destino di due concorrenti in particolare: Nicola e Miriana.

I due sono stati protagonisti, nel corso di questi mesi, di una complicità che nelle ultime settimane è andata scemando. Da un feeling sempre più potente, condito anche da baci e dichiarazioni, la showgirl ha sentito l’esigenza di distaccarsi e di approfondire questo discorso fuori dalla Casa.

Dall’altro lato, dopo tanto feeling, Nicola Pisu si è detto deluso per il dietrofront della coinquilina e l’ha accusata di averlo illuso. È ancora fresco il duro confronto avuto dai due in sala nomination, nel corso della scorsa puntata, con il figlio di Patrizia Mirigliani che ha attaccato Miriana con una durissima frase.

Nicola Pisu eliminato al Grande Fratello Vip

Ma questa sera i giochi sono già fatti e sono in arrivo i comunicati ufficiali. Il primo vede salvarsi inizialmente proprio Miriana Trevisan, premiata dal pubblico da casa. Restano così in ballo Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi, il quale con la stessa Miriana ha creato un buon rapporto.

Il secondo comunicato annuncia, infine, il nome del concorrente ufficialmente eliminato: si tratta di Nicola Pisu.

La lettura del verdetto viene accolta dagli applausi e dalle lacrime, come quelle di Soleil Sorge che è parsa incredula per la decisione del pubblico. Si chiude così l’avventura di Nicola Pisu a Cinecittà e, con essa, anche la convivenza al fianco di Miriana Trevisan. Epilogo di un rapporto che era nato per far sognare tutti e che, negli ultimi giorni, si è irrimediabilmente incrinato.

Salvo al televoto, ancora una volta, Gianmaria Antinolfi.