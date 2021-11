Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani ufficializzano il loro amore a Verissimo: l’annuncio della coppia

Programmi TV

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno ufficializzato la loro storia d’amore al grande pubblico. Ospiti di Verissimo oggi pomeriggio, la coppia ha ammesso di essere fidanzata dallo scorso maggio, per poi ripercorrere questi romantici mesi di amore. Dalla prima conoscenza alla frequentazione successiva, l’influencer e il ballerino si raccontano a cuore aperto a Silvia Toffanin.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani felici e innamorati a Verissimo

A Verissimo Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani rilasciano la loro prima, ufficiale intervista di coppia sul piccolo schermo.

La loro storia d’amore, nata la scorsa primavera e fortificatasi nei mesi successivi, è parecchio chiacchierata e sta facendo sognare gli innumerevoli seguaci della coppia. L’influencer e il ballerino hanno lasciato intendere che ci fosse del tenero attraverso i social, ma è oggi da Silvia Toffanin che arriva l’annuncio ufficiale.

È Tommaso Zorzi a farsene carico, con gli occhi felici e innamorati: “Non è mai stato fatto, lo facciamo qui: posso finalmente dire di essermi fidanzato con Tommy. Sono felicissimo.

Tra l’altro è la prima e crediamo l’ultima intervista che faremo insieme perché sono cose che è bello fare una volta. E lo facciamo oggi“. Felicissimo anche Tommaso Stanzani: “È stata una cosa inaspettata questa storia d’amore. Sono super contento. Io sono più riservato, e contento comunque di essere qui a parlare della nostra storia“.

Il primo passo di Tommaso Zorzi e il primo incontro a Milano

Tommaso Zorzi racconta come si siano conosciuti, in un momento molto importante per entrambi a livello professionale: “Ci siamo conosciuti nel momento in cui uscivamo lui da Amici e io dal GF Vip dopo una sovraesposizione, quindi abbiamo sempre tenuto tutto quello che ci riguardava molto nostro“.

E l’influencer confessa di aver fatto lui il primo passo verso il ballerino: “Sono stato io. Avendo visto alcune puntate di Amici ho detto: ‘Però Tommaso…’. (…) Poi gli ho scritto su Instagram, ci siamo visti a Milano e da subito è partita“.

Anche per Tommaso Stanzani è stato tutto così imprevisto ma assolutamente magico, complice anche la signorilità e la galanteria dell’influencer il primo giorno in cui si incontrarono: “Avevo un po’ paura per il fatto che lui fosse un personaggio tanto conosciuto e io ero appena uscito da Amici.

Un po’ di ansia c’era, però devo dire che si è subito presentato bene. Neanche il tempo di vedermi, mi aveva già preso lo zaino, aperta la porta della macchina, piccoli gesti…“. La coppia confessa di essere fidanzata dallo scorso maggio, con il 7 prescelto come giorno ufficiale del loro fidanzamento.