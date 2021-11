Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani fidanzati: tutto sulla storia d’amore tra l’influencer e il ballerino

Gossip

Era maggio quando iniziarono a circolare le prime voci su una presunta relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. I due giovanissimi ragazzi, pizzicati per la prima volta insieme a Milano, adesso fanno coppia fissa e condividono romantici momenti di coppia sui propri canali social. Ripercorriamo insieme la genesi di questa storia d’amore, che tanto sta facendo sognare i loro numerosi seguaci.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: le prime voci sulla coppia

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani fanno coppia fissa ormai da qualche mese.

Tutto cominciò a maggio quando, sui due giovanissimi e talentuosi ragazzi, iniziarono a circolare voci su un possibile sentimento. Zorzi era ormai reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip ed era impegnato a L’Isola dei Famosi in veste di opinionista. Stanzani, dall’altro lato, era in gara ad Amici per poi essere eliminato definitivamente in una delle prime puntate del serale.

I due mondi del reality show e del talent show si sarebbero uniti in gran segreto, con i due ragazzi che si sono conosciuti dietro le quinte di Amici.

A seguire, la coppia è stata paparazzata a Milano tra baci, sguardi e gesti di affetto. E, da quel momento, in molti hanno iniziato a domandarsi: semplice conoscenza o qualcosa di più?

La vacanza in Puglia e le presentazioni in famiglia

Nel corso dell’estate Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono ritrovati in Puglia. Il ballerino ha fatto parte del corpo di danza del programma musicale Battiti Live, Zorzi ha voluto stargli vicino in questa esperienza ritrovando anche Elisabetta Gregoraci, sua ex coinquilina al Grande Fratello Vip. Dopo le riprese del programma, la coppia è uscita allo scoperto: rimasta in Puglia, ha trascorso una romantica vacanza l’uno al fianco dell’altro.

La relazione è stata ufficializzata via social dall’influencer che, accanto al ballerino, ha ammesso a inizio luglio: “Sono qua con il mio fidanzato“. Sino alle presentazioni ufficiali in famiglia, con Stanzani che ha preso parte a una breve vacanza in montagna assieme alla famiglia Zorzi, tra cui la madre e la sorella dell’influencer. La loro storia d’amore al momento procede a gonfie vele e i due ragazzi sono più innamorati che mai.