Ormai sembra essere chiaro che Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici sono una coppia. L’influencer e il ballerino hanno regalato ai fan su Instagram tantissime Storie insieme nella cornice incantata della Puglia, dove Stanzani ha partecipato a Battiti Live. Tommaso Zorzi lo ha raggiunto e dopo lo spettacolo la coppia è fuggita in una masseria immersa nella natura per un po’ di sano relax.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: le Storie insieme in Puglia

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sembrano essere finalmente usciti allo scoperto, con l’influencer volato a Otranto per sostenere il ballerino durante la sua partecipazione a Battiti Live.

Nelle Storie video dell’ex volto di Amici intento a ballare e non manca l’incoraggiamento di quello che a questo punto possiamo chiamare il fidanzato!

Anche Tommaso Stanzani pubblica Storie di Zorzi mentre improvvisa improbabili prove di ballo, commentando con un filo di ironia le prestazioni danzanti dell’influencer.

La fuga insieme nella masseria

Dopo Otranto, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono andati in una meravigliosa masseria pugliese, per un po’ di riposo. Nelle Storie del vincitore del Grande Fratello Vip le immagini della bellissima cornice e mentre mostra i dettagli della camera spunta Tommaso Stanzani: “Ci sono le bici, possiamo andare anche in bici“, commenta.

Idea non accolta proprio favorevolmente da Tommaso Zorzi che taglia corto con un “Insomma, fa caldo…“.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani finalmente allo scoperto

Che ci fosse qualcosa tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sospettava da tempo. I due sono stati immortalati più volte dai paparazzi ma finora non si erano mai mostrati insieme così apertamente né avevano mai dato conferme su una loro possibile storia.

Ulteriori sospetti erano nati dal commento sotto il post con cui Tommaso Stanzani annunciava di aver fatto la maturità, a cui Tommaso Zorzi aveva risposto con particolare affetto.

Ora finalmente sembrano non esserci più dubbi che la coppia si sia trovata, con somma gioia di tutti i fan.

