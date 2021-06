Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani da giorni al centro del gossip per una presunta storia d’amore in corso: su Instagram spunta un indizio che, secondo alcuni, alimenterebbe la “pista” di una romantica intesa.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani allo scoperto su Instagram

Che i due Tommaso – Zorzi e Stanzani – siano una coppia è un’ipotesi che occupa il gossip da giorni. Finora nessuna conferma o smentita dai diretti interessati, ma un video pubblicato tra le Instagram Stories dell’influencer, secondo alcuni, sarebbe un altro indizio utile a formare la “prova” del loro amore.

Di cosa si tratta? Poche ore fa, Tommaso Zorzi ha condiviso una storia sul suo profilo in cui si vede il ballerino di Amici 20 danzare davanti all’obiettivo, e lo scenario sarebbe la sua casa.

Tommaso Stanzani si cimenta in un’imitazione ironica della performance di Elettra Lamborghini (condivisa dallo stesso ex gieffino) e, per alcuni, questo sarebbe l’ennesimo tassello del puzzle sull”esistenza di un rapporto sentimentale tra i due.

Instagram Stories di Tommaso Zorzi

Zorzi e Stanzani: la presunta conferma dell’amore in una frase

Da qualche tempo, le cronache rosa si interrogano sul rapporto tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, e i gossip sul loro conto si rincorrono tra carta stampata e web.

Secondo le ultime indiscrezioni, il video pubblicato da Zorzi – vincitore del Grande Fratello Vip 2021 e tra gli opinionisti dell’Isola dei Famosi appena conclusa – che ritrae Stanzani testimonierebbe che i due siano usciti allo scoperto.

L’ex allievo di Amici 20 è davvero il suo fidanzato? Stando alle voci di pochi giorni fa, la “conferma” della loro relazione sarebbe arrivata per voce dello stesso influencer. Sempre su Instagram, infatti, il 31 maggio scorso Zorzi avrebbe accennato a una frequentazione in corso con un ragazzo prossimo alla maturità.

Una frase che ha acceso il cuore dei fan, dato che Tommaso Stanzani risponderebbe a questo velato “identikit”.