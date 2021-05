Tommaso Zorzi è stato visto insieme all’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani. Il vincitore del Grande Fratello Vip e il ballerino sono stati fotografati mentre passeggiavano per le vie di Milano e ora i fan dei due ragazzi si domandano se fra loro vi sia soltanto amicizia o qualcosa in più. In queste ore inoltre, Zorzi ha dovuto smentire le voci di chi lo accusa di aver chiamato i paparazzi affinché documentassero il suo incontro con l’ex concorrente del talent.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’approccio via social

Circa un mese fa, Tommaso Zorzi aveva espresso per la prima volta il suo apprezzamento per il ballerino Tommaso Stanzani, commentando via Twitter le sue esibizioni nel programma di Maria De Filippi.

“L’anima de li mejo mortacci tua” aveva scritto il vincitore del Gf Vip senza peli sulla lingua. Poche settimane fa, l’attenzione di TZ era poi stata attirata da un post pubblicato dalla pagina Instagram di Verissimo, per annunciare la presenza dell’ex allievo di Amici come ospite all’interno del programma. Zorzi aveva manifestato il suo dispiacere per non essere stato invitato a prendere parte alla medesima puntata, lasciando intendere che avrebbe voluto incontrare il ballerino.

“Mi invitate sempre alle puntate sbagliate” aveva scritto l’opinionista, iniziando a seguire Tommaso su Instagram e venendo ricambiato.

Stabiliti i primi contatti via social, i due Tommaso si erano poi incontrati a Milano, venendo fotografati dal settimanale Chi. Se inizialmente si pensava a una semplice amicizia però, nuove foto dei due comparse nuovamente sulle pagine del rotocalco lasciano pensare che Zorzi e Stanzani siano più che semplici amici.

Tommaso Zorzi passeggia con Tommaso Stanzani a Milano

A fine aprile, il mondo del gossip si era covinto che nel cuore di Tommaso Zorzi potesse esserci Lorenzo Campo, rampollo di una nota famiglia torinese.

I due erano stati avvistati insieme a Milano e l’opinionista dell’Isola dei Famosi non aveva né confermato, né smentito l’ipotesi che fra di loro vi fosse del tenero. Dopo averlo visto in compagnia di Tommaso Stanzani però, molti fan dell’influencer hanno iniziato a pensare che sia proprio lui la sua nuova fiamma. Nelle foto pubblicate da Chi e repostate in questi giorni sui social, i due giovani appaiono molto complici e pare anche che non siano mancati i gesti d’affetto. Dal racconto scritto dalla giornalista Azzurra Della Penna per la rivista emergono interessanti dettagli sul loro incontro.

“Sabato Stanzani raggiunge Zorzi a Milano. I due trascorrono insieme una giornata di magnifico e raro sole meneghino fra i giardini di via Palestro e lo shopping in centro. Tommy & Tommy vengono sorpresi da “Chi” mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli. Che succederà da qui in poi?”.

L’accusa a Tommaso Zorzi: gossip organizzato

Poco dopo che il settimanale Chi ha diffuso le immagini di “Tommy & Tommy” , sul web sono comparsi alcuni sospetti sul servizio della rivista.

Alcuni follower di Zorzi infatti hanno iniziato a ipotizzare che le fotografie che lo ritraggono in compagnia del ballerino sarebbero in realtà il frutto di un accordo con i paparazzi. I sospetti riguardano la possibilità che l’influencer li abbia chiamati volontariamente per far parlare di sé. In poche ore in molti hanno scritto a Tommaso, manifestando i loro dubbi sulla veridicità di quegli scatti. Dopo l’ennesimo messaggio lui ha pubblicato un breve video per fare chiarezza.

Tomasso Zorzi spiega: “Non sono io a chiamare i paparazzi”

Ricevuto l’ennesimo messaggio di chi lo accusava di aver architettato l’intervento dei fotografi durante il suo incontro con Tommaso Stanzani, Zorzi ha ritenuto necessario parlare ai suoi follower a proposito del servizio di Chi.

Mostrandosi nelle sue storie Instagram, l’influencer ha parlato con grande serietà della questione. “La mia vita privata è solo mia– ha iniziato- se esco sui giornali e vengo fotografato non sono io a chiamare i paparazzi”. Definita questa primissima questione, Tommaso ha poi ammesso che quando arriverà il momento di comunicare l’inizio di una relazione non avrà problemi a parlarne con i suoi fan. “Sarete i primi a sapere qualcosa quando sarò serio e sicuro riguardo a quello che vi dirò”.

Per concludere, l’opinionista ha espresso il suo parere sui paparazzi, agganciandosi indirettamente a una delle questioni che più stanno facendo parlare in questi giorni. “Io rispetto il lavoro di tutti– ha chiarito- ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo. Cercate di prendere le informazioni per quello che sono”.

Anche in questo caso quindi, Tommaso Zorzi non smentisce, né conferma. Solo il tempo ci potrà dire se quella con Tommaso Stanzani si rivelerà essere una grande storia d’amore o una sincera amicizia fra ominimi.

