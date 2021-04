Tommaso Zorzi indispettito con Verissimo. L’uscita di scena di Tommaso Stanzani da Amici 20 ha lasciato il segno in molti fan del programma e ora che è fuori il giovane sta per essere ospitato da numerose trasmissioni, tra cui quella condotta da Silvia Toffanin. Una cosa che, in qualche modo, non va scherzosamente a genio al vincitore del GF Vip 5.

Tommaso Stanzani a Verissimo: la reazione di Tommaso Zorzi

L’interesse di Tommaso Zorzi, fresco vincitore del GF e ora opinionista all’Isola dei Famosi, nei confronti del concorrente di Amici è nota. Poche settimane fa, l’influencer aveva commentato in modo abbastanza chiaro una delle coreografie di Tommaso Stanzani: “L’anima de li mejo mortacci tua” è stato il suo apprezzamento su Twitter.

Per questo, quando ha saputo che Stanzani sarà ospite a Verissimo, Zorzi non si è trattenuto.

Sul profilo instagram di Verissimo, Tommaso con la Z ha commentato l’annuncio della partecipazione dell’omonimo, eliminato pochi giorni fa a sorpresa da Amici 20. “Mi invitate sempre alle puntate sbagliate” ha scritto Zorzi, facendo riferimento alla sua recente nuova ospitata da Silvia Toffanin di settimana scorsa.

Tommaso Zorzi commenta il post di Verissimo

Tommaso Stanzani: chi è il ballerino di Amici 20

Zorzi dovrà trovare un’altra occasione per incontrare il concorrente di Amici 20, che forse potrebbe essere un po’ troppo giovane per lui.

In un altro tweet, infatti, si è photoshoppato vicino ad un’auto dei Carabinieri commentando l’età del giovane con un laconico “Ah, è del 2001″.

Tommaso Stanzani infatti ha 20 anni compiuti da poco, il 21 marzo, ed è considerato una promessa della danza e del pattinaggio, passione quest’ultima presa dai genitori, entrambi professionisti. Prima di approdare nel programma di Maria De Filippi, ha partecipato anche a Italia’s Got Talent.

Ad Amici 20, è stato la causa di un duro scontro tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano, colpevole secondo il ballerino di non aver “protetto” abbastanza il suo allievo.

Approfondisci