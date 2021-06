Un grande traguardo per Tommaso Stanzani, che dopo Amici 20 si diploma. Il ballerino è riuscito a superare la maturità, un momento molto importante che condivide con i genitori e gli amici. Grande assente Tommaso Zorzi, in vacanza con la madre e la sorella in Piemonte, che comunque posta un commento molto dolce su Instagram. Le voci di una relazione tra il vincitore del Grande Fratello Vip e l’ex allievo di Amici si rincorrono e il fan sui social vanno in delirio a ogni segno.

Tommaso Stanzani da Amici alla maturità

Tommaso Stanzani dopo Amici è tornato in classe per l’ultimo anno di superiori.

Un percorso che il ballerino è orgoglioso di aver concluso nel migliore dei modi, come annuncia su Instagram. “Devo essere onesto ritornare tra i banchi di scuola dopo diversi mesi non è stato per niente facile. Ero appena uscito da Amici e neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo ero di nuovo al mio banco con tre interrogazioni al giorno“, scrive Tommaso in un post, “Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui. Finalmente ho concluso un percorso iniziato 5 anni fa e riguardando indietro posso dire di essere finalmente MATURO“.

Il messaggio di Tommaso Zorzi

Assente per l’importante momento Tommaso Zorzi, che era in vacanza con la madre e la sorella. L’influencer ha però commentato il post del ballerino in maniera decisamente dolce: “Bravissimo amore mio“. Una frase che ha mandato in visibilio i follower dei due, che si chiedono se l’ex gieffino abbia finalmente trovato l’amore dopo le disavventure condivise al Grande Fratello Vip e soprattutto dopo l’infatuazione senza speranza per Francesco Oppini.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani una coppia?

Che tra i due ci sia del tenero si vocifera da un po’, e sono stati molti gli indizi che hanno portato a concludere che sia in corso una frequentazione.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati beccati insieme dai paparazzi più di una volta, e anche su Instagram sono stati immortalati momenti insieme. A completare il quadro anche un commento della sorella dell’influencer, Gaia Zorzi, che in una Storia su Instagram del fratello si è lasciata scappare una battuta sulla differenza d’età tra Tommaso e il ballerino.