Tommaso Zorzi in montagna con Tommaso Stanzani e la famiglia: momenti dolcissimi e lontananza dai social

Gossip

Tommaso Zorzi ha passato un’estate d’amore, girando per l’Italia con al fianco Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici con cui è scoccata la scintilla. La coppia sembra decisamente affiatata e sono stati molti i momenti condivisi con i fan su Instagram, da cui però l’influencer ha deciso di prendere una pausa nell’ultimo periodo, come ha spiegato lui stesso. Per la fine dell’estate, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono andati in montagna insieme a tutta la famiglia Zorzi, con cui il ballerino sembra coltivare davvero un bel rapporto.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: in montagna con la famiglia

Che Tommaso Zorzi avesse presentato il fidanzato Tommaso Stanzani in famiglia era cosa nota, così come l’ottimo rapporto tra la madre dell’influencer e il ballerino.

Un’armonia familiare ancora più evidente nelle Storie su Instagram in cui si vede la coppia raggiungere Bormio, in Valtellina, insieme a tutta la famiglia Zorzi, tra cui anche la sorella dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip, Gaia.

Tommaso Stanzani insieme a Gaia nella Storia di Tommaso Zorzi

“Montagna d’estate. L’unico posto dal quale torno che sembra sia stato in vacanza“, racconta Tommaso Zorzi, che mostra dolcissimi momenti insieme a Tommaso Stanzani.

Una bellissima location in cui i due si rilassano insieme ad Armanda Frassinetti, madre dell’influencer, e amici, come Gabriele Parpiglia.

Post di Gabriele Parpiglia

Vacanze d’amore per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

La conclusione di un’estate ricca di sentimento per Tommaso Zorzi, che ha condiviso alcuni momenti in giro per l’Italia insieme a Tommaso Stanzani. Dalla Puglia, al ritorno a Milano, fino alla ripartenza per la Sicilia, l’influencer sembra innamoratissimo e mostra il lato più dolce insieme al fidanzato, con cui condivide momenti romantici e anche disavventure.

Proprio all’inizio dell’estate, i due hanno ufficializzato la loro relazione, che ha conquistato famiglie e fan.

La lontananza dai social: Tommaso Zorzi spiega il motivo

L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha deciso, proprio in questo periodo, di prendere una pausa dai social. La lontananza è stata spiegata come un “detox“, ma c’è dell’altro, come spiega lo stesso Tommaso, condizionato anche dagli “avvenimenti che stiamo leggendo sui giornali“.

L’influencer spiega che vedere quello che succede tra Haiti e l’Afghanistan l’ha spinto a mettere “un po’ più in prospettiva quelli che credevo essere dei miei problemi.

Mi svegliavo ogni mattina e, veramente, baciavo ogni singola piastrella che calpestavo. Perché, in fondo, siamo nati in questa parte del mondo che oggi ci permette di essere liberi e non è cosa da poco“.