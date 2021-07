Nonostante la pausa estiva dalla televisione, Tommaso Zorzi continua a condurre la sua rubrica radiofonica TZ101 all’interno del programma serale Facciamo Finta Che… di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. In occasione dell’appuntamento avvenuto in queste ore, l’influencer si è collegato in diretta dalla meta in cui sta trascorrendo le sue vacanze con Tommaso Stanzani. Proprio le parole scelte per parlare di quest’ultimo sembrerebbero ufficializzare la loro relazione.

Tommaso Zorzi e la vacanza in Puglia con Tommaso Stanzani

Direttamente dalla bella Puglia in cui sta vivendo giorni di meritato riposo, Tommaso Zorzi ha fatto il suo intervento radiofonico in Facciamo Finta Che… su Radio 101, venendo accolto con grande entusiasmo dai conduttori Carlotta Quadri e Maurizio Costanzo.

“Buonasera a tutti!” ha esordito Tommaso, al quale il marito della De Filippi ha domandato come stesse. “Tutto bene– ha risposto lui- bene sono i Puglia!”. “E che fai? Il tavoliere?” ha domandato ironico Costanzo, riferendosi alla pianura pugliese. “No sono qua che c’è ‘Battiti Live’ quindi sono venuto un po’ a farmi un po’ di musica” ha risposto lui giustificando la scelta della sua meta. Inizialmente quindi, Zorzi non ha nominato Tommaso Stanzani, suo compagno in questa vacanza di inizio estate.

Il conduttore gli ha poi domandato dove stesse risiedendo in questi giorni e Tommaso ha rivelato di essere a Otranto. “È bellissima” ha commentato trovando conferma anche nelle opinioni dei suoi interlocutori.

Tommaso Zorzi su Tommaso Stanzani: “Il mio fidanzato”

Evidentemente consapevole della bella novità nella vita privata di Tommaso Zorzi, Maurizio Costanzo ha poi lanciato un’ironica frecciatina al suo ospite. “Io penso che a Otranto si possa vivere una grande storia d’amore” ha affermato, facendolo ridere.

Tommaso ha cercato per un attimo di sviare l’argomento, parlando della bellezza del Salento e dei suoi abitanti, ma il conduttore ha rilanciato la domanda, in maniera ancor più diretta. “Con chi sei in Puglia?” ha infatti chiesto deciso. “Con un omonimo…” ha riposto lui ridendo. “Va beh tanto ormai lo sanno tutti, sono qua con il mio fidanzato” ha affermato lui tutto d’un fiato. “Sono molto contento!” ha ammesso mettendo da parte l’imbarazzo e rivelando poi di sentirsi ancor più “sottone” (parola da lui molto usata). “Ti fidanzi e ingrani la quinta” ha spiegato, facendo intendere di essere molto coinvolto nella nuova relazione.

Tommaso Zorzi e in consigli di cuore di Maurizio Costanzo

Senza porre freni alla lingua, Maurizio Costanzo ha continuato a parlare a Tommaso Zorzi di come Otranto sia la meta prediletta per le vacanze con il proprio amato. “Se stai a Otranto avrai una serata pazzesca!” ha affermato sicuro. “Sì devo dire che la Puglia ci sta accogliendo benissimo” ha osservato Tommaso, venendo poi interrotto da lui. “No, no dammi retta con il tuo amico, compagno– ha affermato- avrai una grande serata a Otranto. Stai ad Otranto, dammi retta! Al massimo vai a Gallipoli, ma se no stai a Otranto!”.

“Sì, sì sto qua!” ha risposto quindi Tommaso non osando più contraddire il marito della De Filippi.

