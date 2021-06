Dopo un breve periodo di frequentazione lontano dai riflettori, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono usciti allo scoperto. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sono la coppia del momento e ieri hanno pubblicato il primo scatto insieme. A fare da sfondo ai due innamorati, c’era la Baia del Mulino d’Acqua nei pressi di Otranto, raggiunta in barca in compagnia di Elisabetta Gregoraci.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: il primo scatto social di coppia

Da qualche settimana, Tommaso Zorzi appare fra le sue stories di Instagram in dolce compagnia. Con lui infatti c’è spesso Tommaso Stanzani, allievo dell’edizione di Amici di Maria De Filippi appena conclusa.

Dopo alcuni avvistamenti in quel di Milano e interessanti indizi in merito al loro flirt lasciati trapelare proprio da Zorzi, sembra che ormai non ci sia più nulla da nascondere. Negli ultimi giorni, Tommaso e Tommaso hanno documentato sui loro profili social quella che ha tutta l’aria di essere la prima vacanza di coppia trascorsa in Puglia, dove entrambi si sono recati per prendere parte a Battiti Live. L’influencer e il ballerino stanno vivendo momenti di puro relax in una masseria e ieri hanno trascorso la giornata nelle splendide acque del sud Italia, con una gita in barca.

Proprio lo spettacolare scenario marittimo è stato scelto come sfondo per il primo scatto social della giovane coppia. Poche ore fa, Tommaso Zorzi ha pubblicato una fotografia in cui lui e Tommaso Stanzani siedono sorridenti sul bordo dell’imbarcazione baciati dal sole. L’influencer non ha aggiunto una didascalia elaborata, optando per la semplice emoji di una barchetta, ma i suoi amici non hanno potuto astenersi dal commentare entusiasti il post.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani nel primo scatto di coppia pubblicato sui social

Fonte Instagram

A pochi istanti dalla condivisione della prima immagine social di coppia, Tommaso Zorzi ha ricevuto una lunga serie di commenti da parte dei suoi più cari amici, molti dei quali conosciuti grazie al Gf.

“Che top! Spero solo non stia guidando la Elisabetta Gregoraci” ha scritto Francesco Oppini, riferendosi alla showgirl, presente con loro nel corso della gita. Le parole del commentatore sportivo smentiscono inoltre le voci di una presunta lite fra lui e Zorzi, mostrando che fra loro continua a scorrere buon sangue.

“Bellissimi” scrive Madame, seguita dalla collega Annalisa, che lascia qualche cuoricino rosso a fianco del post. Anche Stefania Orlando commenta con una serie di cuoricini, mentre Antonella Elia sceglie parole lapidare e apparentemente prive di entusiasmo: “Bene ora hai il boy-friend!”. “Stupendi” scrive Patrizia De Blanck, che poi aggiunge ancora “Un caro saluto a tutti e due”, “Felice per voi”, “Un abbraccio”, in una sfilza di commenti entusiasti.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: gita in barca con Elisabetta Gregoraci

Sempre nel corso della giornata di ieri, fra le stories di Tommaso Zorzi è apparsa anche una speciale compagna di “gita al largo”: Elisabetta Gregoraci.

A quanto pare è stata proprio quest’ultima l’autrice del commentatissimo scatto di coppia, come emerge dalle sue parole: “Brava la fotografa, belli voi”. Elisabetta e Zorzi si sono conosciuti all’interno della casa del Gf Vip e sembra che la showgirl sia già diventata amica anche di Tommaso Stanzani. Approfittando ancora un volta dello sfondo azzurro di mare e cielo limpidi, Tommaso Zorzi ha pubblicato una fotografia che lo ritrae al fianco della Gregoraci fra le sue stories.

L’ex moglie di Briatore ha condiviso invece un video in cui balla felice insieme ai due Tommaso, invitando i fan a replicare le loro mosse.

I tre sembrano essersi divertiti davvero molto e non è detto che nelle prossime giornate non li vedremo nuovamente approfittare del bel paesaggio marittimo della Puglia per una nuova esperienza al largo.

Tommaso Zorzi, Tommaso Stanzani ed Elisabetta Gregoraci si godono la giornata nelle acque pugliesi

Fonte: Instagram

Tommaso Zorzi e il romantico scatto a Tommaso Stanzani

Fra le numerose immagini pubblicate da Tommaso Zorzi nella giornata di ieri, c’è anche un dolce scatto che ha come soggetto il ballerino che sembra davvero avergli rubato il cuore. L’influencer ha ritratto Tommaso Stanzani seduto sul bordo della barca, con addosso un paio di occhiali da sole e il viso rivolto verso l’orizzonte. Anche in questo caso, Zorzi si è limitato nei commenti, lasciando che fossero le emoji a parlare per lui. In questo caso, Tommaso ha scelto il muso di un orsetto e un cuore attraversato da una freccia, a segnalare molto probabilmente che Stanzani ha fatto “centro” nel suo cuore.