Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono diventati amici nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Per mesi i fan del reality hanno seguito quotidianamente le loro avventura all’interno della Casa e al termine del programma entrambi hanno pubblicato spesso sui loro profili Instagram immagini e video in cui apparivano insieme. Da qualche tempo però i due sembrerebbero non trascorrere più troppo tempo insieme e secondo alcune indiscrezioni fra loro vi sarebbe stata una vera e propria lite. Venuto a conoscenza delle voci sul suo conto, Tommaso Zorzi ha preso in mano la situazione, spiegando a tutti come stanno davvero le cose con il commentatore sportivo.

Lite fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: le indiscrezioni

I fan di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno atteso con grande entusiasmo la fine del Grande Fratello Vip 5 per vedere se l’amicizia nata fra i due concorrenti nel corso del reality sarebbe proseguita anche all’esterno della casa. Durante le prime settimane successive alla conclusione della trasmissione, i due sono spesso apparsi insieme nelle reciproche storie Instagram. Qui, hanno condiviso i momenti di spensieratezza vissuti lontano dalle telecamere e pubblicato speciali dediche d’amicizia.

Da qualche tempo però sembrano condurre vite separate, anche a causa degli impegni lavorativi che tengono entrambi occupati da mesi.

Proprio parlando dell’amico, Oppini aveva rilasciato alcune considerazioni sulla sua vita dopo il Gf Vip. “Lo vedo provato fisicamente” aveva ammesso il commentatore sportivo. “Penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito” aveva poi aggiunto consigliandogli di agire diversamente. Quella che secondo molti sarebbe stata una semplice preoccupazione da amico però, secondo altri avrebbe tutta l’aria di essere una frecciatina nei confronti di Zorzi.

Recentemente inoltre, sono emerse nuove indiscrezioni sulla coppia di amici.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “saluti freddi” e assenze

Lo scorso 17 giugno, Libero aveva diffuso in rete la notizia di un “gelido incontro” fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in quel di Milano. Entrambi sarebbero stati invitati all’inaugurazione del nuovo ristorante di Stefano Corti (Iena e fidanzato di Bianca Atzei), alla quale avrebbero partecipato molti ex gieffini. A quanto pare però Tommaso e Francesco si sarebbero considerati a malapena, salutandosi in maniera piuttosto “fredda”.

In questi giorni inoltre molti ex concorrenti del Gf Vip 5 avrebbero preso parte all’evento di presentazione del singolo di Pierpaolo Pretelli, organizzato in un locale di Milano. Mentre Oppini sarebbe risultato presente però di Zorzi non vi sarebbe stata traccia. Secondo alcune indiscrezioni ciò avrebbe potuto dimostrare l’esistenza di tensioni fra di loro. Come mostrato da lui stesso attraverso le sue stories Instagram però, il vincitore del Grande Fratello era assente perchè impegnato in un weekend fuoriporta con sua madre.

Tommaso Zorzi fa chiarezza sul rapporto con Francesco Oppini: la verità sulla lite

La serie di eventi che hanno avuto luogo nelle ultime settimane ha lasciato forti perplessità nei fan di Tommaso e Francesco. Alcuni di loro hanno addirittura iniziato a pensare che i due avessero litigato. Stanco di ricevere continue domande sul suo rapporto con l’ex coinquilino al Gf, l’influencer ha deciso di parlare della questione nel corso di una diretta Instagram. “Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco, mi scoccia dover stare qui a parlare di questa roba, ma purtroppo è così” ha commentato lapidario Zorzi.

Niente discussioni, né amicizie distrutte quindi o almeno questo è quanto garantisce Tommaso.

Francesco Oppini sulla “lite” con Tommaso Zorzi

Oppini nel frattempo non si pronuncia sulla questione, ma pubblica stories molto eloquenti. Ieri pomeriggio, il figlio di Alba Parietti ha condiviso un selfie in cui fa la “linguaggia”, accompagnato dal brano “Zitti e Buoni” dei Maneskin. Nello specifico, il commentatore sportivo ha scelto la parte di canzone in cui il frontman Damiano dice “Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che c***o parla”, pubblicando quella che secondo alcuni sarebbe una frecciatina ai commenti dell’ultimo periodo.

Poche ore fa inoltre, Francesco ha condiviso alcune stories in cui si mostra con addosso una maglia della collezione di t-shirt creata da Tommaso Zorzi, sulla quale campeggia la scritta “Club dei Sottoni”. La scelta di Oppini di indossare la maglietta prodotta dall’amico conosciuto nel corso del reality di Canale 5 potrebbe essere proprio una risposta indiretta sul loro rapporto. Non è comunque da escludere che Francesco sceglierà di parlare della presunta lite con Tommaso nei prossimi giorni.

Francesco Oppini e le presunte frecciatine alle indiscrezioni sulla lite con Tommaso Zorzi

