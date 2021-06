Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono diventati amici nei mesi trascorsi insieme all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Anche a reality concluso hanno poi continuato a frequentarsi. Ultimamente i due non sono più apparsi insieme nelle loro storie Instagram, ma ciò non significa che il forte legame che li unisce sia venuto meno. Oppini segue con attenzione impegni e apparizioni dell’amico e, come recentemente dichiarato, a suo avviso sarebbe giunto il momento per lui di prendersi una pausa.

Francesco Oppini preoccupato per Tommaso Zorzi: “Avrebbe fatto bene a staccare”

Quella di ieri sera è stata l’ultima puntata de Il Punto Z il format in onda su Mediaset Play condotto da Tommaso Zorzi.

Oltre a quest’importante impegno, questa settimana il vincitore del Gf Vip ha portato a termine anche la sua partecipazione fissa all’Isola dei Famosi nei panni di opinionista. In effetti da quando è uscito trionfante dal reality condotto da Alfonso Signorini, il giovane influencer non ha praticamente vissuto un istante lontano dalle telecamere. A quanto pare il suo caro amico Francesco Oppini è rimasto particolarmente colpito dalla mole di impegni di cui si è fatto carico.

Nel corso di un’intervista pubblicata sul settimanale Nuovo e riportata parzialmente da Fanpage.it, il commentatore sportivo non ha nascosto una certa preoccupazione per Tommaso.

“Lo vedo provato fisicamente” avrebbe dichiarato Francesco, decidendo poi di offrire un consiglio all’ex coinquilino. “Penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito” avrebbe aggiunto suggerendo all’amico un periodo di riposo dopo il lungo non-stop.

Francesco Oppini sul futuro di Tommaso Zorzi in tv

Considerando il successo riscosso durante le sue prime esperienze televisive, Oppini non avrebbe inoltre dubbi sui progetti che il futuro protrebbe riservare a Tommaso.

“Ha talento” avrebbe infatti constatato il figlio di Alba Parietti, rivelando poi di credere sia giunto il momento di affidargli una trasmissione tutta sua, per continuare l’esperienza da conduttore inaugurata con Il Punto Z. “Lo vedrei meglio a condurre una trasmissione tutta sua piuttosto che a essere relegato nel ruolo di opinionista” avrebbe dichiarato, riflettendo su quanto fatto finora da Zorzi.

Effettivamente sull’agenda del nuovo talento lanciato da Canale 5 sembrerebbe già esserci l’impegno come presentatore di “RuPaul’s Drag Race”, versione italiana del talent show statunitense dedicato alle drag queen che andrà in onda su Discovery.

Francesco Oppini e il categorico “no” al reality show di coppia

Nel corso della sua intervista a Nuovo, Francesco Oppini avrebbe anche commentato le voci che da tempo si rincorrono sulla sua possibile partecipazione a un format estivo di Canale 5. Da mesi infatti si parla della possibilità che lui e la sua fidanzata Cristina Tomasini partecipino a Temptation Island. La risposta di Francesco però smentirebbe ogni ipotesi: “Mi hanno offerto più volte Temptation Island ma ho sempre detto di no…Non darei mai la mia storia d’amore in pasto alla Tv…”.

