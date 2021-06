Pochi mesi fa Tommaso Zorzi usciva vincitore dal Grande Fratello Vip inaugurando l’inizio della sua carriera televisiva. Ora che la sua prima esperienza come opinionista per l’Isola dei Famosi sta per concludersi, è giunto per lui il momento di sbilanciarsi sui naufraghi rimasti alle Honduras. L’influencer ha espresso il suo parere si concorrenti, rivelando il nome di chi a suo avviso potrebbe vincere il gioco.

Il vincitore dell’Isola dei Famosi secondo Tommaso Zorzi

In queste ore, Tommaso Zorzi ha preso parte a “Facciamo Finta che…” lo show di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.

L’influencer è uno degli ospiti fissi della trasmissione in onda dalle 20 alle 21 e a lui è riservato lo speciale spazio intitolato “TZ101”. L’intervento di Tommaso di ieri sera è stato accolto con entusiasmo dai due conduttori, che senza indugi gli hanno immediatamente rivolto una domanda relativa al reality con il quale collabora come opinionista. “Chi vince l’Isola?” ha infatti chiesto curioso Costanzo, cercando di ottenere un pronostico sulla finale che andrà in onda lunedì 7 gennaio. “L’Isola adesso siamo arrivati quasi agli sgoccioli!” ha osservato Zorzi, al quale Maurizio ha ripetuto la domanda.

“Secondo me Ignazio Moser o se no Beatrice” ha dichiarato il giovane opinionista.

Il pensiero di Tommaso Zorzi su Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi

Riferendosi proprio a Beatrice Marchetti, Tommaso ha poi voluto spiegare perché a suo avviso potrebbe aggiudicarsi la vittoria del reality. “È rimasta zitta zitta nell’altra isola, da sola, per tutto il tempo, ha dimostrato di avere due attributi così e questa cosa secondo me a un televoto potrebbe giocarle a favore” ha osservato, trovando approvazione nei suoi interlocutori. “Poi ognuno di noi è pubblico quindi ha una percezione diversa” ha poi aggiunto, non escludendo la possibilità che la vittoria venga affidata da altri naufraghi.

“Io non lo so, mi auguro, credo Beatrice, se devo dirti chi vorrei io, perché si è fatta un’Isola talmente…mi ricorda…” ha osservato interrompendosi poi per lasciare spazio a un pensiero sulle edizioni passate. “Ti ricordi quando fece l’Isola Sergio Múñiz? Che si fece un’Isola che era un’Isola ‘avventura’” ha spiegato, associando l’esperienza dell’attore a quella della modella.

Tommaso Zorzi sugli ultimi eliminati dall’Isola: “Tutti e tre, via!”

Prima di passare ad altri argomenti, Tommaso Zorzi ha aggiornato Maurizio Costanzo a proposito dell’esperienza da naufrago di Roberto Ciufoli.

“Torna in Italia! L’ultima puntata è stato eliminato” ha fatto sapere Zorzi, rispondendo al conduttore che gli domandava sue notizie. “L’ultima puntata hanno eliminato Ciufoli, Isolde Kostner e Miryea. Tutti e tre, via!” ha ricordato l’opinionista. Carlotta Quadri ha inoltre ricordato lo scherzo fatto a Beatrice Marchetti, che per un attimo ha creduto di dover abbandonare con gli altri l’Isola. “Lo scherzone, la burla” ha commentato ridendo Tommaso ripensando a quei momenti.

In pochi mesi quindi, Zorzi è passato dall’essere vicitore del Gf Vip al fare pronostici sui finalisti dell’Isola dei Famosi.

Chissà che le sue dichiarazioni non portino fortuna ai naufraghi indicati come possibili vincitori. La verità sarà rivelata solo al termine della finalissima attesa per lunedì 7 giugno!

