Non è stata una notte da sogno per la naufraga in quel dell’Isola dei Famosi 2021 per Miryea Stabile, una delle indiscusse protagoniste di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. La naufraga infatti, a causa di alcuni problemi intestinali, avrebbe accusato un malessere non indifferente.

Isola dei Famosi 2021, Miryea Stabile e il mal di stomaco

Non proprio una passeggiata in quel delle Honduras per Miryea Stabile, la naufraga dell’Isola dei Famosi. Stando a quanto riportato da numerose testate sul web, la naufraga avrebbe infatti accusato i sintomi di quello che sembra essere stato un brutto mal di pancia o mal di stomaco.

Se ne sarebbero accorti anche diversi naufraghi che avrebbero poi chiesto a Miryea se stesse bene. “No ragazzi, non potete capire… Sto male“, avrebbe risposto la Stabile che non sarebbe né prima né l’ultima a non essersi sentita benissimo alle Honduras.

Tensioni all’Isola dei Famosi e una finale sui generis in arrivo

Fortunatamente però, qualche piccolo imbarazzo a parte, la naufraga sembra poi essersi ripresa. Non un’edizione facile per lei come per gli altri concorrenti messi, settimana dopo settimana, a dura prova dalla fame. Tensioni, conflitti, nervosismi: ultimo, in ordine cronologico, il dissidio tra la naufraga Fariba Tehrani e il resto della truppa.

Intanto, in Italia, Ilary Blasi si prepara ad una finalissima sempre più vicina e sui generis dal momento che per la prima volta, a causa di motivi legati all’epidemia, la premiazione del vincitore non avverrà negli studi italiani di Mediaset ma direttamente alle Honduras. Una prova per la produzione del reality che fino all’ultimo dovrà fare i conti con continui cambi di programma, repentini mutamenti che quest’anno hanno mietuto non in maniera indifferente gli ascolti in termini di share.

Già la prossima settimana infatti la Blasi, a causa di un cambio di programma nel palinsesto, dovrà rinunciare ad uno dei due canonici appuntamenti settimanali.