Ennesimo cambio di data per il reality show condotto da Ilary Blasi. D’altronde l’Isola dei Famosi non è nuova a spostamenti e sembra doverne affrontare un altro la prossima settimana. Scopriamo quando avverrà questa volta la messa in onda che vedrà in collegamento dallo studio, oltre alla conduttrice, anche gli amati opinionisti e volti noti della tv come Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e dei social come Tommaso Zorzi.

Isola dei Famosi: pronti a cambiare

Dire che l’edizione dell‘Isola dei Famosi di quest’anno stia filando liscia sembra quasi un ossimoro. Tra le vicissitudini dei naufraghi più spiati d’Italia, che si stanno trascinando avanti in questa esperienza da ormai più di 60 giorni, con perdite di peso notevoli per molti di loro, ecco spuntare anche le vicende legate al palinsesto Mediaset che ha sempre dovuto fare i conti con le necessità legate all’audience e non solo.

Come accaduto in passato nella stagione invernale del GF Vip, che tante volte ha visto cambiare la sua trasmissione da uno a due appuntamenti settimanali e viceversa, anche l’Isola dei Famosi non si è fatta mancare questa modifica. Sono infatti svariate le volte in cui l’Isola sia passata dal doppio appuntamento lunedì – giovedì all’appuntamento unico per poi fare ritorno al doppio appuntamento stavolta il lunedì ed il venerdì, giusto per confondere ancora di più i telespettatori.

La “colpa” sarebbe della versione spagnola dell’Isola, a cui partecipa Valeria Marini, che sarebbe andata in onda proprio in concomitanza sulla stessa identica isola.

Isola dei Famosi: quando va in onda e cosa cambia

E sembrava dovesse andare così anche la prossima settimana, quando in calendario c’erano due appuntamenti con il reality show di cui uno il lunedì e l’altro il venerdì. Ma non sarà così, dato che Mediaset sta apportando altri cambiamenti al palinsesto, volendo sistemare il finale di stagione dell’amata soap Il segreto in prima visione la sera di venerdì 28 maggio 2021.

Salta così il doppio appuntamento della prossima settimana con il reality show condotto da Ilary Blasi ed i fan accaniti dovranno farsi andare bene una solo puntata che andrà in onda lunedì 24 maggio 2021 intorno alle 21:35. Salvo nuovi cambiamenti.