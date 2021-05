All’Isola dei Famosi tira aria di tensioni fra Fariba Tehrani e un’altra naufraga. La madre di Giulia Salemi sembra non essere simpatica a molti dei suoi compagni e l’ultima a scagliarsi contro di lei è stata Rosaria Cannavò. Le due hanno litigato per un motivo apparentemente banale, il cibo, ma si sa che alle Honduras ogni boccone vale molto e può essere il pretesto per discussioni ben più grandi.

Fariba Tehrani e Rosaria Cannavò: lite all’Isola

Nel corso della puntata del daytime dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri, Fariba Tehrani ha acceso la miccia di una nuova polemica sulla spiaggia più osservata dagli italiani.

La mamma di Giulia Salemi ha affermato di venire spesso esclusa quando si mangia pollo con le patate, ma i suoi compagni di avventura le hanno risposto senza esitazioni. “Visto che tu non ha diviso la torta per tutti in parti uguali questo è il karma” ha osservato Ignazio Moser, seguito da Rosaria Cannavò. “Ha fatto una battuta, rilassati, ma perché ti agiti sempre?” ha continuato quest’ultima notando la reazione infastidita di Fariba. “Sono libera di ragionare” ha risposto pronta la Tehrani.“Sì sì, ma io sono libera di dire quello che voglio e quello che penso: secondo me tu sei una stratega e sei una molto parac**a” ha affermato decisa la Cannavò.

“Senti chi parla” ha continuato la madre della Salemi, sostenendo che in passato la naufraga ha applicato alcune tattiche di gioco.

Fariba Tehrani contro Rosaria Cannavò: reciproche accuse di falsità

In seguito a questo scontro, Fariba si è isolata per spiegare la sua versione dei fatti di fronte alle telecamere. “All’inizio quando sono venuti gli arrivisti io li ho sentiti ragionare, che volevano fare fuori diverse persone” ha dichiarato. A quanto pare, la naufraga ha ripetuto queste osservazioni anche di fronte ai compagni e la Cannavò ha smentito tutto quanto: “Ma di cosa stai parlando?

Abbiamo parlato tra Valentina e Angela Melillo chi volevamo portare nel nostro gruppo!”.

Anche Rosaria ha poi parlato da sola di fronte alle telecamere del reality, sfogando la sua rabbia. “Ti ricordo Fariba che noi quando eravamo divisi in due gruppi non potevamo dall’altra parte, ci potevamo nominare solo fra di noi, mi sa che ti sei confusa!”. La Tehrani ha poi accusato la Cannavò di falsità, sostenendo di averla vista diventare amica di persone che inizialmente aveva nominato.

Lo scontro finale tra Fariba Tehrani e Rosaria Cannavò

“Non ti piaccio, non parlare con me!

Per me tu sei ipocrita, falsa e stratega” ha concluso Fariba senza più placare la sua ira. “Per me sei falsa, davanti alle telecamere fai tutte le sviolinate e quando si spengono le telecamere te ne vai nelle tue stanze, per me questa è la verità! Il giorno della puntata te li allisci tutti!– ha riposto Rosaria- Fariba, non mi piaci, non m’interessa!”.

Dopo la discussione, Fariba Tehrani si è allontanata dalla spiaggia e ha parlato nuovamente di fronte alle telecamere dell’Isola. “A lei brucia da quando l’ho nominata. Io l’ho nominata perché continua a dire le cose davanti agli altri, a mettermi in cattiva luce” ha spiegato.

Rosaria Cannavò contro Mirea per l’amicizia con Fariba Therani

Rosario Cannavò ha salutato la naufraga con tono ironico “Ciao Fariba è stato bello!” e si è poi rivolta ai compagni rimasti con lei sulla spiaggia. “Avanti tutta, chi è la prossima? Miryea?” ha domandato infastidita. Quest’ultima le ha spiegato di essersi dispiaciuta per via di alcuni avvenimenti, ma anche per lei Rosaria non ha risparmiato le accuse: “Penso che tu sia una banderuola”. “Miryea ormai fa, a parte un po’ di qua e un po’ di là, e poi quest’improvvisa amicizia insieme a Fariba, non so, mi sembra un attimo improvvisata.

Forse perché sin dall’inizio Fariba ha vinto sempre tutte le nomination? È forse perché pensa che Fariba sia un elemento forte?” ha insinuato la Cannavò.

Forse l’opinione negativa di Rosaria su Miryea Stabile è davvero dovuta al fatto che non apprezza il suo essere incerta all’interno del gruppo, ma chissà che proprio l’amicizia con la Tehrani, della quale lei stessa ha parlato, non sia il reale motivo scatenante della sua ira nei confronti della giovane naufraga.

