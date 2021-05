Dopo essere stata concorrente del Gf Vip, Giulia Salemi segue con attenzione le vicende di sua madre Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi. Nel corso della diretta televisiva di ieri, l’influencer ha commentato via Twitter quanto visto nella puntata e alcuni episodi sembrano non esserle andati a genio. In particolare, l’ex vippona non ha gradito la scelta di imporre a sua madre un provvedimento disciplinare e ha criticato il regolamento del reality.

Fariba Tehrani infrange il regolamento dell’Isola

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, Ilary Blasi ha ammonito Fariba Tehrani per aver infranto il regolamento del reality.

La concorrente avrebbe infatti rivelato l’esistenza di un’altra isola a una compagna di avventura a rischio eliminazione. “Emanuela già mi aveva detto che esisteva l’altra isola- ha cercato di spiegare Fariba- quindi come conforto le ho detto nell’orecchio ‘tanto c’è l’altra isola’”. “Io ero stata chiara– ha risposto la Blasi- noi avevamo un patto che se tu avessi trasgredito ti avremmo punita con la nomination d’ufficio!”. La naufraga ha voluto ribadire che all’interno del gruppo è ormai nota quasi a tutti l’esistenza di altre spiagge su cui i concorrenti vengono fatti sostare.

La padrona di casa però non ha voluto sentire ragioni.

“Fariba io ti dico che sei in nomination. Quindi sei la prima nominata di questa puntata!” ha comunicato la Blasi, chiarendo che la produzione si sarebbe preoccupata di approfondire la questione, rivedendo le registrazioni degli altri concorrenti. “Quella cosa lì, anche se è lampante, se è un segreto di pulcinella non la devi dire” le ha spiegato Tommaso Zorzi, schierandosi a favore del regolamento. “Sull’isola le regole vanno rispettate, quindi noi abbiamo preso un provvedimento nei confronti di Fariba, quindi lei va d’ufficio in nomination.

È la prima naufraga al televoto di questa stasera e ovviamente essendo già in nomination non prenderà parte alle sfide per prendere l’immunità” ha comunicato infine Ilary al resto dei concorrenti. La conduttrice ha inoltre spiegato loro che la motivazione di questa scelta non può essere per ora resa nota.

Giulia Salemi polemica sulla nomination di Fariba Tehrani

Giulia Salemi ha assistito alla puntata dell’Isola da casa e come già fatto nelle scorse settimane ha voluto commentare quanto visto. Proprio la scena appena descritta, sembra averla lasciata contrariata al punto tale da portarla a fare un confronto con quanto accaduto nelle primissime puntate del reality.

Sul suo profilo Twitter infatti, l’influencer ha pubblicato una frase ironica per ricordare che in passato è stata la stessa conduttrice Ilary Blasi a lasciarsi scappare dettagli segreti in merito al programma. Come ricordato dalla Salemi, la gaffe di cui la padrona di casa era stata protagonista aveva riguardato proprio la stessa questione: la rivelazione dell’esistenza di un’altra isola ai naufraghi.

Circa due mesi fa, Ilary si era infatti lasciata scappare alcune informazioni sull’esistenza di “Parasite Island”, bloccandosi poco prima di pronunciare il nome completo di questa misteriosa spiaggia.

I naufraghi, che non devono sapere di questo luogo, sembravano non essersi accorti di nulla, ma stando a quanto afferma Fariba ormai in molto sarebbero a conoscenza della presenza di altre isole su cui potrebbero essere destinati nel corso dell’avventura alle Honduras.

Giulia Salemi e la frecciatina via Twitter

“Hanno punito Ilary per lo spoiler…ah no” ha scritto ieri sera Giulia Salemi su Twitter. Il riferimento è ovviamente alla differenza di atteggiamenti nei confronti di chi si lascia scappare dettagli sulle misteriose spiagge del programma.

L’influencer ha voluto ribadire la diversità delle reazioni agli involontari “spoiler” delle due donne, osservando che per la padrona di casa non è stata organizzata nessuna punizione. Per evitare critiche negative da parte dei sostenitori della Blasi e per bloccare sul nascere la polemica, Giulia ha specificato quale fosse l’intento del suo commento. “Tweet ironico!” ha infatti aggiunto alla fine del post.

Giulia Salemi critica con un tweet il provvedimento nei confronti di Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi

Giulia Salemi difende Fariba Tehrani: “L’umanità prima di tutto”

Dopo essere rimasta delusa dalla scelta della produzione nei confronti di Fariba, Giulia ha dovuto fare i conti con un secondo episodio giudicato da lei dannoso per sua madre. A causa di un infortunio, la concorrente non ha infatti potuto partecipare alla prova ricompensa. Fariba non ha quindi usufruito della possibilità di gareggiare per ottenere del cibo in più rispetto alle quotidiane (e misere) razioni. Ilary Blasi le ha fatto scegliere un concorrente che le facessi compagnia durante la prova e la Tehrani ha chiesto ad Awed di restare con lei. Secondo il regolamento, i due avrebbero potuto mangiare solamente se il gruppo avesse perso, ma quest’ultimo ha vinto e loro sono rimasti a bocca asciutta.

La Salemi non ha gradito questa scelta, ritenendola inadatta e dannosa per sua madre. “L’umanità prima di tutto per favore” ha scritto polemica l’influencer giudicando negativamente il fatto che la naufraga non abbia potuto mangiare. “Spero di scusarmi prima di fine puntata…” ha aggiunto auspicando che entro fine serata anche i due naufraghi esclusi potessero ottenere del cibo in più. Dopo questo tweet però Giulia non ha più scritto nulla ed è molto probabile che le sue richieste non siano state esaudite.

Giulia Salemi tuona via Twitter contro la produzione dell’Isola dei Famosi

