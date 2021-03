Cristina Tomasi si scontra con l’odio via social, solo per essere la fidanzata di Francesco Oppini. La giovane riceve messaggi in cui viene addirittura minacciata per la sua relazione, e si scatena anche la reazione dell’ex gieffino, che decide di pubblicare il nome e cognome dell’utente che ha scritto il messaggio minatorio a Cristina Tomasini.

Per Francesco Oppini, come comunica lui stesso, la situazione è diventata esasperante, al punto che ignorarla non sarebbe più un’opzione.

Cristina Tomasini: il messaggio di minacce su Instagram

Cristina Tomasini avrebbe ricevuto diversi messaggi che avversavano la sua relazione con Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip e figlio di Alba Parietti.

La grande notorietà che Oppini ha guadagnato nella Casa più spiata d’Italia ha portato sotto i riflettori anche Cristina, che si è trovata a fare i conti con un’interesse non voluto. La giovane è sempre stata molto schiva e restia, facendo trapelare pochissimo della sua storia con Oppini.

Nemmeno la sua attenzione per la privacy è bastata però a tenerla al riparo dall’odio social. Cristina Tomasini ha pubblicato una Storia su Instagram in cui mostra un messaggio di minacce: “Stai con Francesco che si è sc****o Tommaso al GF Vip“, si legge, “Se hai in mente di sposare Francesco devi aspettare che la madre crepi.

Fai attenzione, sei sotto controllo sia in strada e dove vivi“.

La Storia su Instagram di Chiara Tomasini

La reazione di Francesco Oppini

Cristina Tomasini, nella sua Storia di Instagram, ha pubblicato solo il messaggio commentando: “In questi mesi ho letto di tutto sulla mia persona e non ho mai battuto ciglio anche sulle cattiverie più pesanti, ma mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole…“.

Più dura la reazione di Francesco Oppini, che ha deciso di pubblicare sulle sue Storie anche le genericità di chi avrebbe inviato il messaggio con la didascalia che avverte: “Fine della tolleranza“.

La Storia su Instagram di Francesco Oppini

Chiara Tomasini e Francesco Oppini sempre più uniti

Le minacce e speculazioni su Chiara Tomasini e Francesco Oppini non sembrano scalfire la loro relazione. La coppia, secondo quanto raccontato da Alba Parietti, starebbe già convivendo e nulla ha adombrato il loro momento magico. Sicuramente non ci riusciranno nemmeno le minacce degli haters.

