Francesco Oppini, la fidanzata Cristina Tomasini e Alba Parietti sono ospiti del salotto di Barbara d’Urso, Domenica Live, dove hanno parlato a ruota libera del loro rapporto e della Casa del Grande Fratello Vip. Francesco Oppini ha inoltre spiegato che per il momento il matrimonio è ancora lontano, ma che sia lui che la fidanzata Cristina Tomasini sono pronti a diventare genitori.

Il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza strana e difficile per Cristina Tomasini: “Dinamiche a me sconosciute. Mi son ritrovata in un vortice più grande di me.

Più che il programma in sé è stata l’onda mediatica. Io volevo rimanere riservata, non ci riesci, perché comunque i social, i fan…“.

Lei ha cercato di rimanere il più in disparte possibile, ma ovviamente è stato impossibile a volte. L’amicizia nata tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, che al tempo era innamorato di lui, l’ha turbata meno della curiosità sull’argomento. Lei e il vincitore del GF Vip si sarebbero conosciuti da poco, con un rapido saluto durante una chiamata: “È stato molto gentile, ci ha invitato a cena a casa sua“.

Gli attacchi ad Alba Parietti

Durante i momenti più stancanti, ha potuto contare molto sul supporto di Alba Parietti.

“Io ho cercato di proteggerla da tutto questo“, dichiara la showgirl, che rivela come anche lei abbia dovuto subire attacchi per quanto accaduto con Tommaso Zorzi.

“Mi hanno detto che io volevo distruggere la storia tra Tommaso e Francesco, che ero una madre di ‘m’“, racconta Alba Parietti, “Io avevo capito che Francesco non ce la faceva più e naturalmente volevo proteggere Cristina“.

La critica a Dayane Mello

Cristina spiega che è stato molto problematico guardare Francesco Oppini nella Casa, con una prospettiva completamente diversa da quella che aveva lei in quel momento.

“Ci sono stati dei comportamenti che non mi sono piaciuti, ma per come sono fatta io“, spiega Crisitina Tomasini.

In particolare non avrebbe mandato giù l’atteggiamento di Dayane Mello con Francesco Oppini: “Delle intimità che si sono instaurate, con Dayane per esempio. Non mi sono neanche voluta scagliare contro di lei, cosa che potevo, perché la produzione mi ha chiesto di andare a Roma ad avere un confronto diretto solo con lei. Ho aspettato la sua uscita per chiarire faccia a faccia con lui“.

La convivenza tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini

Francesco Oppini comunque pensa già al domani. Le voci di un matrimonio sono state smentite: “Non è previsto al momento, sarà poi semmai una cosa successiva alla convivenza, al figlio, etc“.

Al momento l’ex gieffino è in pieno trasloco, ma come racconta la madre Alba Parietti: “Si è già trasferito, lui viene solo a mollare la roba là da stirare, ma a me mi ha scocciato“. Oppini spiega che in realtà è la showgirl a cercare ogni scusa per farlo andare a casa.

“La mamma è sempre la mamma“, si difende Alba Parietti, “Però l’amore tra Francesco e Tommaso posso dire è un vago ricordo, perché lo sento tutti i giorni io, e oramai nel frattempo sono quasi riuscito a farlo diventare etero e gerontofilo.

Sto scherzando naturalmente“, chiarisce, “ma abbiamo un certo humor un po’ così“.

L’ex fidanzata Alessia Fabiani

A Domenica Live si affronta anche l’argomento dell’ex fidanzata di Francesco Oppini, l’attrice Alessia Fabiani. A Radio Cusano Campus, l’ex modella ha dichiarato: “Non è affatto vero che mi ha lasciato lui, come il fatto che gli lasciavo rose in concessionario, qui ha romanzato.

Inoltre non è vero che avessi un brutto rapporto con Alba Parietti, avevamo davvero un bel legame“.

Francesco Oppini però decide di non commentare: “Non casco in questa provocazione“. Ad intervenire è Alba Parietti, che a Chi aveva già detto la sua.

La showgirl ha spiegato che ha avuto buoni motivi per non amarla e che non crede che suo figlio abbia detto una bugia. “Ho sempre avuto rapporti meravigliosi con tutte le fidanzate di mio figlio“, dichiara a Barbara d’Urso, “In quel caso il problema era che c’erano delle cose che qualsiasi madre non avrebbe amato. Uno vuole che il proprio figlio non venga preso in giro, la derisione è una cosa che non serve a nessuno“.

