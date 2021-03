Tommaso Zorzi è l’ospite più ambito del momento all’interno dei salotti Mediaset e proprio in queste ore è salito su uno storico palco della seconda serata di Canale 5. Ospite al Maurizio Costanzo Show, l’influencer si è mostrato in tutta la sua irriverente simpatia, cantando e ballando con gli altri ospiti e rispondendo alle domande del conduttore. Il ragazzo non si è fatto mancare anche qualche riflessione, aprendo il suo cuore ai sentimenti più profondi, come quelli per Francesco Oppini.

Tommaso Zorzi Show: spettacolo da Maurizio Costanzo

Nella serata dal 24 marzo, Tommaso Zorzi è stato ospite al Maurizio Costanzo Show rispondendo alle curiosità del conduttore e dando spettacolo come solo l’influencer sa fare.

A poche ore dalla messa in onda della puntata, è stata diffusa la notizia del picco d’ascolti registrata dal programma. Anche i numeri sembrano quindi confermare il grande successo riscosso dal giovane, che non ha resistito a parlarne entusiasta fra le sue stories. Con il suo 14,4% di share Tommaso Zorzi è riuscito addirittura a moltiplicare i numeri da capogiro del suo Tommaso Zorzi Late Show, il format proposto con i coinquilini al Gf Vip. Come già accadeva all’interno della Casa, l’influencer ha saputo occupare magistralmente il suo posto sul palco, prestandosi a ironici siparietti in compagnia degli altri ospiti.

Tommaso Zorzi sul successo ottenuto al Maurizio Costanzo Show

Sicuramente la speciale cravatta indossata dal ragazzo e appartenuta a un grande della tv italiana è servita da portafortuna, ma è ormai chiaro come a convincere il pubblico non sia altro che l’innato talento di Tommaso, così istrionico e cinico da conquistare chiunque.

Tommaso Zorzi, la verità sul sentimento per Francesco Oppini

Le dinamiche gieffine non sono passate inosservate proprio a nessuno e a quanto pare anche Maurizio Costanzo ha seguito con interesse la storia di profonda amicizia nata fra Tommaso e Francesco Oppini.

“Con Francesco Oppini come va?” ha chiesto infatti il padrone di casa. “Non lo volevo nominare però l’hai fatto tu!” ha risposto ironico l’influencer, per poi farsi più serio.

“Francesco è stato il mio grande amore al Grande Fratello, io mi sono dichiarato mettendo da parte come sempre l’orgoglio che oramai è inesistente” ha ricordato Zorzi, per poi passare al racconto della loro amicizia al di fuori del reality. “Ci sentiamo spesso – ha spiegato – è stata una persona che mi ha veramente aperto la porta del cuore”.

Con la sincerità che lo rappresenta, Tommaso ha inoltre parlato del suo modo di vivere la relazione di Oppini con la fidanzata Cristina Tommasini. “Provo una sana invidia per la sua fidanzata, perché credo che lei abbia al suo fianco un uomo con la ‘U’ maiuscola”.

La “quasi suocera” di Tommaso Zorzi, Alba Parietti

Zorzi si è mostrato emozionato nel parlare dell’amico Francesco Oppini, ma a smorzare l’attenzione ci ha pensato Costanzo. Il conduttore gli ha infatti chiesto: “Ti fa impressione che tua suocera è Alba Parietti?”.

“Mia suocera non è Alba Parietti – ha specificato il ragazzo – però mi chiama comunque 5/6 volte al giorno quindi è come se lo fosse!”.

“Io adoro Alba! C’è una sinergia quasi più tra me e Alba, che forse è più pericolosa, che tra me e Oppini” ha aggiunto, prima di raccontare nel dettaglio il rapporto che li unisce. Tommaso vede infatti in lei una “mentore”, fondamentale in questa sua fase di ingresso nel mondo dello spettacolo e preziosa dispensatrice di consigli. “Facciamo grandi taglia e cuci sui concorrenti del Grande Fratello!” ha rivelato.

Dal duetto con Giorgia Meloni al Tuca Tuca di gruppo

In una sola serata Tommaso Zorzi ha collezionato una serie di mini-esibizioni tanto divertenti quanto inattese.

Trovatosi a sedere al fianco di Giorgia Meloni, l’influencer ha infatti ricordato il tormentone da lui lanciato, proprio a partire da alcune dichiarazioni della politica. “Non ti ho mai mandato quel mazzo di fiori per quella canzone che tu mi hai scritto” ha affermato la donna, ricevendo un “Sei sempre in tempo” da parte di Zorzi. I due hanno poi intonato il brano in questione, unendo ironicamente le loro voci al suono di “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre”.

L’influencer si è poi esibito in “Bocca di rosa” di Fabrizio De André, ricevendo molti complimenti dagli altri ospiti e infine ha mostrato anche le sue doti da ballerino. Conquistato il centro del palco con Maria Teresa Ruta e dimenticata per un istante la spiacevole fine della loro amicizia, Tommaso ha infatti replicato le mosse di un ballo iconico: il Tuca Tuca. A loro si sono poi aggiunte anche Rosalinda Cannavò e Eva Grimaldi, sulla quale Zorzi ha espresso uno spontaneo commento: “Che pantera!”.

