Tommaso Zorzi si lamenta in delle Storie su Instagram di uno scherzo di pessimo gusto ai suoi danni, che coinvolge anche i raider mandati a casa sua per delle false consegne. Qualcuno, spiega il vincitore del Grande Fratello Vip, si sta divertendo a fare degli ordini di un prodotto in particolare a suo nome. Questi vengono recapitati nella sua casa di Milano, dove si trova insieme a Tommaso Stanzani, con cui ha una relazione da qualche mese. Tommaso Zorzi chiede di smetterla, anche perché si gioca con il lavoro delle persone: i raider, infatti, visto che gli ordini vengono mandati indietro, rischiano di fare consegne senza essere pagati.

Tommaso Zorzi: lo scherzo delle consegne a suo nome

Tommaso Zorzi chiede tregua nelle sue Storie Instagram, dove racconta lo scherzo di cui è vittima. “È da stamattina che secondo me qualcuno mi sta facendo uno scherzo, però che è anche una mancanza di rispetto per tutti i raider che stanno arrivando“, spiega l’influencer.

“Ogni mezz’ora sta mandando un fattorino con una pizza che è da pagare“, racconta Zorzi, “Ora, non so come possa essere divertente questa cosa, però dato che li sto rimandando tutti indietro e che questi ordini non li sta pagando nessuno, secondo me non è carino.

Chiunque sia può smettere di fare questa cosa? Perché non so veramente come fare“.

Tommaso Zorzi sommerso dalle pizze

Purtroppo, sembra che l’affluenza dei raider a casa dell’influencer non si fermi. “Adesso è arrivata un’altra pizza a nome di ‘Tommmy’. Mi vedete anche un po’ in imbarazzo“. Anche Tommaso Stanzani, che si trova a casa del fidanzato, è molto dispiaciuto per quanto sta accadendo: “Poverini, stanno lavorando“, commenta il ballerino.

“Piove anche“, continua Tommaso Zorzi, “Mandarli in giro così, a fare scherzi, non mi sembra il massimo“.

Storia Instagram di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: presentazioni in famiglia

Nonostante il brutto scherzo di cui sono vittime, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sembrano procedere a gonfie vele con la loro storia.

La coppia si frequenta da qualche mese, ma l’ufficialità è arrivata questa estate, con la vacanza insieme in Puglia, dove il ballerino si è esibito a Battiti Live. I due hanno poi passato un po’ di tempo in Sicilia e infine, al ritorno a Milano, sembra siano arrivate le presentazioni alla madre di Tommaso Zorzi.

Tra Armanda Frassinetti, madre dell’influencer, e Tommaso Stanzani sembra ci sia stata subito intesa, come testimoniano le Storie pubblicate su Instagram dall’influencer.

Un segno sicuramente che per Zorzi si tratta di una relazione importante, tanto da introdurre l’ex volto di Amici alla madre. Un passo, come sanno tutti, che suggella la volontà di impegnarsi, cosa di cui sono felicissimi i fan della coppia.

