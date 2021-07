Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno concluso la loro fuga in Puglia, dove l’ex ballerino di Amici è stato impegnato per Battiti Live. Sabato sera l’ultima puntata della kermesse musicale, così anche la coppia, che ha annunciato ufficialmente la relazione proprio durante la vacanza, tornerà a casa. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono mostrati felici e uniti nelle foto condivise con i fan su Instagram in questo periodo di relax.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, ultima sera a Battiti Live

Tommaso Zorzi con i suoi fan condivide l’ultima serata di Battiti Live, che chiude la rassegna musicale con lo sfondo del bellissimo Castello Aragonese di Otranto.

L’ex vincitore del Grande Fratello Vip si gode le esibizioni del fidanzato, il ballerino Tommaso Stanzani, nel backstage. Non mancano le Storie degli incontri con i vip presenti in Puglia su Instagram, tra cui l’attrice Mariasole Pollio, Orietta Berti ed Elisabetta Gregoraci.

Tommaso Zorzi e Orietta Berti

Con la conduttrice di Battiti Live, conosciuta proprio dentro la Casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha coltivato un bel rapporto, tanto da aver fatto insieme gite in barca durante la permanenza in Puglia. I due si sono incontrati spesso quest’estate, come nella location estiva dei vip, a Forte dei Marmi.

Chi come Gregoraci deve pensare al lavoro è invece l’ex ballerino di Amici, che si è esibito sul palco sempre sostenuto dall’influencer.

La Storia di Tommaso Zorzi con Tommaso Stanzani

La prima vacanza di coppia per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Non solo impegni professionali per Tommaso Stanzani, che durante le pause ha potuto rilassarsi in una meravigliosa masseria insieme al fidanzato. Un vero e proprio paradiso immerso nella natura, non a caso Tommaso Zorzi ha commentato amaramente in vista dell’addio: “Andarmene da qua sarà un trauma“.

Zorzi almeno si consola con la prospettiva che l’estate non è finita, ed è pronto a fare i bagagli per la Sicilia. Chissà se anche il ballerino volerà nella bellissima isola con l’influencer.

L’influencer però torna a casa con una relazione ormai ufficiale con il ballerino, con cui ha pubblicato foto di lunghe giornate in piscina ed escursioni al mare. Proprio durante una di queste gite, è intervenuto nei commenti di Zorzi anche Francesco Oppini: “Che top! Spero solo non stia guidando la Elisabetta Gregoraci“. Un messaggio ironico segno forse di una distensione dopo le voci che volevano il rapporto tra i due ex gieffini incrinato.

Il post di Tommaso Zorzi

