Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 13 e domenica 14 novembre

Scopri tutti gli ospiti di Silvia Toffanin nelle due puntate settimanali con il suo intimo programma, Verissimo, in onda ormai in pianta stabile sia il sabato che la domenica.

Verissimo torna con il suo consueto doppio appuntamento settimanale condotto da Silvia Toffanin come sempre su Canale5. La conduttrice sarà in studio a presentare le due nuove puntate a partire dalle ore 16:30 sia sabato 13 novembre che domenica 14 novembre. Lo show sarà l’occasione per vedere le sentite interviste che la padrona di casa affronterà con i suoi ospiti pronti a raccontarsi e ad aprire il cuore come mai prima.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 13 novembre

Nel primo appuntamento di sabato 13 novembre 2021 ci sarà in studio per la prima volta Nino D’Angelo insieme a due eccellenze dello spettacolo italiano come Loredana Bertè e Lorella Cuccarini. Saranno inoltre presenti in studio Tommaso Zorzi ed il ballerino Tommaso Stanzani per raccontare la loro storia d’amore per la prima volta davanti alle telecamere.

Per ultimo ma non meno importante in studio anche il medagliato alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 Simone Barlaam.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 7 novembre

Nella puntata di domenica 14 novembre 2021 saranno in studio Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che racconteranno il loro grande ritorno alla conduzione in coppia di Zelig, l’amato format comico che torna dal 18 su Canale5.

Anche domenica non mancheranno gli ospiti provenienti dal mondo della musica perché raggiungeranno in studio la conduttrice l’eterna ed iconica Patty Pravo e l’amatissima Alessandra Amoroso.

Nella stessa puntata tornerà a trovare Silvia Toffanin anche l’amica dela trasmissione Rita Dalla Chiesa per una intervista in cui si racconterà.

