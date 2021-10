Silvia Toffanin: gli inizi come letterina, l’amore per Pier Silvio Berlusconi, i figli e il dramma della madre

Chi è

Da anni Silvia Toffanin anima e intrattiene il pubblico di Canale 5 con le sue interviste ai personaggi più famosi e interessanti del mondo dello spettacolo. Nel tempo si è guadagnata l’affetto di tutti gli spettatori, che non si perdono una singola puntata del suo noto programma del sabato: Verissimo. La carriera della conduttrice è costellata di molti successi e progetti, come quello che da quest’anno la vede protagonista anche della domenica di Canale 5.

Silvia Toffanin: gli esordi, i successi personali e professionali

Silvia Toffanin nasce a Bassano del Grappa il 26 ottobre del 1979 e attualmente ha 42 anni.

Dopo la laurea in lingue e letterature straniere, intraprende la carriera nel mondo dello spettacolo, sua passione da sempre. Nel 1997 partecipa Miss Italia e nel 2001 esordisce come letterina nel programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Proprio all’interno del gioco televisivo Silvia Toffanin incontra Ilary Blasi, tuttora sua grande amica. Nel 2004 diventa giornalista professionista e nel 2006 approda come conduttrice del noto salotto di Verissimo, in onda tutti i sabati pomeriggio su Canale 5.

Da quest’anno Verissimo va in onda anche di domenica, dalle 16:30 alle 18:45.

Silvia Toffanin: la vita privata, la famiglia e il dolore per la morte della mamma

La passione per le lingue le è stata tramandata dalla madre Gemma, che secondo alcune fonti sarebbe nata in Australia, per poi trasferirsi in Italia, nel Veneto. Pochi mesi fa, Silvia ha dovuto affrontare il grande dolore causato dalla morte della donna, alla quale ha dedicato un pensiero speciale durante una puntata di Verissimo. Malata da tempo, Gemma Parison è venuta a mancare il 29 ottobre 2020, lasciando improvvisamente la famiglia e i suoi affetti più cari.

Dal 2002, Silvia Toffanin è fidanzata con il compagno Pier Silvio Berlusconi. I due si sono conosciuti nel 2001 e hanno avuto due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Le voci sul loro presunto matrimonio sono circolate per molto tempo, ma non sono mai state smentite né confermate dalla coppia.