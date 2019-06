Silvia Toffanin, volto ormai noto di Canale 5 per la conduzione di Verissimo e il Presidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi sono coppia fissa con figli e si conoscono da quasi 20 anni.

Gli inizi di carriera per Silvia

Silvia Toffanin nasce il 26 ottobre 1979 a Bassano del Grappa in provinvcia di Vicenza e trascorre invece la sua infanzia a Cartigliano. Appena diciottenne decide di partecipare a Miss Italia 1997, arrivando alle selezioni finali.

Esordisce in televisione nel 2000 , dove tutti la ricordiamo nel programma pre serale di Canale 5, Passaparola condotto da Gerry Scotti e rimarrà li fino al 2002. Li conoscerà Ilary Blasi, anche lei letterina nello stesso programma e diventerà la sua più grande amica. Si Laurea in Lingue e letteratura straniere e diventa giornalista.

Dopo aver condotto l’edizione di Nonsolomoda, si ritaglia una piccola rubrica di moda all’interno di Verissimo e, dopo l’alternanza delle varie conduzioni tra Cristina Parodi e una parentesi di Paola Perego, inizia nel 2006 a prendere in mano il contenitore pomeridiano che cresce sempre di più in ascolti e pubblico.

Silvia Toffanin a Verissimo

Silvia conosce il suo principe azzurro

Ma chi mai sarà il compagno di Silvia Toffanin? Come in molti sanno, il suo compagno di vita, ormai da quasi vent’anni è Pier Silvio Berlusconi, l’imprenditore italiano nato il 28 aprile del 1969 e rampollo dell’impero Mediaset, figlio del Cavaliere nonché ex premier Silvio Berlusconi.

I due stanno insieme e sono innamoratissimi da ormai molti anni: in fatti il loro primo incontro risale al 2001. I loro sguardi si sono incrociati per la prima volta durante una partita di calcio organizzata per beneficenza, allo stadio San Siro.

Toffanin Berlusconi agli inizi della loro storia

Una famiglia molto unita

Dalla loro unione sono nati due bellissimi bambini, nel 2010 sono nati Lorenzo Mattia e nel 2015 la piccola Sofia. Insieme sono una coppia poco mondana e molto riservata, non sono ancora sposati e per ora non ci sono dichiarazioni in merito.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi a Portofino con i loro bambini

Hanno scelto di vivere in parte a Portofino, dove la famiglia Berlusconi possiede un castello, residenza di famiglia e hanno iscritto il figlio più grande a scuola a santa Margherita Ligure. questo per proteggere la privacy dei loro figli, altrimenti troppo sotto i riflettori mediatici.