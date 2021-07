In casa Toffanin-Berlusconi l’estate sta trascorrendo in attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva Mediaset. Fra pochi mesi Silvia tornerà su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale, dopo che Pier Silvio ha molto insistito per farle accettare l’importante impegno della domenica pomeriggio. A quanto pare però la coppia sarebbe riuscita ad arrivare a un compromesso solamente grazie a una chiacchieratissima proposta: quella di matrimonio.

Silvia Toffanin raddoppia l’impegno in tv: la scelta di Pier Silvio Berlusconi

Qualche settimana fa, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il palinsesto per la nuova stagione di Canale 5.

A partire da settembre molte cose cambieranno nella rete ammiraglia, soprattutto per quanto riguarda gli appuntamenti del weekend. Ridimensionato il ruolo di Barbara d’Urso, sarà proprio la compagna dell’imprenditore, Silvia Toffanin, a prendere il timone della domenica pomeriggio. La conduttrice di Verissimo non si occuperà più solamente del sabato pomeriggio, ma anche della domenica, prendendo il posto che fino a poco tempo fa è appartenuto a Domenica Live.

Secondo le prime indiscrezioni, Silvia Toffanin proporrà il suo amato programma del sabato anche nel pomeriggio della domenica, ampliando e differenziando gli argomenti.

Per ora non è comunque chiaro quale sarà la struttura della trasmissione.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi verso le nozze: l’indiscrezione sulla proposta

In occasione della presentazione della prossima stagione televisiva, Pier Silvio Berlusconi non aveva nascosto di aver a lungo insistito per convincere la sua compagna ad accettare la doppia conduzione Mediaset. “Non è stato facile convincerla – aveva rivelato – lei tiene molto a fare quello che fa. Non le interessa la quantità, ma raccontare delle storie. Alla fine si è convinta e affronterà questa nuova sfida con grande entusiasmo”.

Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni a proposito di questa “contrattazione familiare”. Secondo il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, infatti il “sì” della conduttrice potrebbe essere giunto solo in seguito alla promessa che presto vi sarà un secondo “sì”. Il magazine riporta infatti un rumor secondo il quale Berlusconi sarebbe riuscito a convincere la sua Silvia, solamente in cambio del matrimonio.

La Toffanin e Berlusconi sono legati dal 2002 e hanno due figli, Lorenzo Mattia (11 anni) e Sofia Valentina (5 anni).

Da tempo si vocifera a proposito delle loro possibili nozze, che a oggi non sarebbero ancora state celebrate. Stando a quanto riporta il giornale di Signoretti, la Toffanin avrebbe accettato di raddoppiare il suo impegno settimanale come conduttrice solamente in cambio delle nozze, ma al momento non è sicuro che le cose siano andate effettivamente così.