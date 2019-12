Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di un presunto matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. La coppia è insieme da oltre vent’anni ma, per il momento, sembra che non ci sia stato il fatidico “sì”, nemmeno in segreto, e che non siano previste nozze all’orizzonte.

Toffanin-Berlusconi, nessun matrimonio in segreto

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi rappresentano una delle coppie più solide e amate del mondo dello spettacolo. La conduttrice di Verissimo, recentemente intervista da Fiorello, e il vicepresidente del gruppo Mediaset, tuttavia, non si sono ancora sposati e arriva la smentita di una notizia che circolava sul web da qualche tempo.

Alberto Dandolo, su Oggi, nega che tra i due sia stato celebrato un matrimonio in segreto: “Non ci sono nozze già celebrate o in vista tra i due. Silvia e Pier Silvio infatti si amano alla follia ma, al momento, non hanno alcuna intenzione di contrattualizzare la loro relazione”, si legge.

Quindi, le nozze possono attendere per i due, già genitori di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, di 9 e 4 anni. La coppia vive il proprio amore lontano dai riflettori e per questo molti avevano pensato la loro necessità di sposarsi in segreto.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, la storia d’amore

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono conosciuti 20 anni fa durante una partita di beneficienza allo Stadio di San Siro e da quel momento non si sono più lasciati. Qualche tempo fa, la presentatrice che fa volare il programma Verissimo ha dichiarato come la parte più difficile della sua storia fu doverne mettere al corrente il padre, sempre molto geloso. In merito al primo incontro tra il genitore e il compagno, la Toffanin disse a Grazia: “A mio padre l’ho presentato un anno dopo.

La prima cosa che ha detto a Pier Silvio? ‘Io comunque sono dell’Inter’“.