L’azzardo è stato di Fiorello, che per il suo format in piattaforma Viva Raiplay ha deciso di invitare Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo, volto pilastro della concorrente Mediaset, è da anni la moglie di Piersilvio Berlusconi ad dell’azienda del Biscione.

Dopo la mossa dello showman, però, la Toffanin ha rilanciato e nel corso di Verissimo ha mandato in onda per intero l’intervista che Fiorello le ha fatto in casa Rai, sovvertendo completamente alle regole. Tutto questo potrebbe rendere plausibile alcuni rumors che circolano da un po’.

L’ipotesi: Silvia Toffanin a Sanremo?

È Blogo che ha ipotizzato, tenendo conto della incursione in Rai di Sivlia Toffanin e in Mediaset di “Fiorello”, che la nuora di Berlusconi possa prossimamente ricoprire il ruolo di valletta a Sanremo, al fianco di Amadeus.

Non sarebbe la prima volta che una colonna Mediaset: è già successo con Maria De Filippi, nell’anno in cui affiancò Carlo Conti per il Festival. Inoltre a fomentare le speranze su questa probabilità c’è il toto-valletta ancora aperto. Fino ad ora sono stati fatti i nomi di Diletta Leotta, Lorella Bocci che ha già smentito l’indiscrezione, ed Elisabetta Gregoraci.

Sivlia Toffanin e Fiorello

Intanto La Toffanin e Fiorello hanno dimostrato che gli scambi televisivi possono dare grandi risultati. La conduttrice di Verissimo, al format #EPCEFCFINT, con lo showman ha dato luogo ad un’intervista fuori dagli schemi condita da un’elegante dose di ironia.

Ormai tutte le carte sono state rimescolate in tavole e a questo punto è difficile che qualcosa, come la Toffanin a Sanremo, possa sorprenderci. Dunque non resta che attendere e vedere se i rumors di Blogo vedranno una conferma nei prossimi giorni.

Sanremo è alle porte e a breve, il prossimo 6 gennaio, saranno annunciati tutti i Big della prossima edizione.