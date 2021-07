In queste ore, continua a far parlare l’inaspettata notizia dell’allontanamento di Alessia Marcuzzi da Mediaset. La decisione della conduttrice era già nota alla dirigenza della rete e ora che tutti ne sono a conoscenza, Pier Silvio Berlusconi commenta la sua scelta. L’amministratore delegato Mediaset sembra disposto ad aprire nuovamente le porte all’ex “iena”, se mai lei volesse ritornare.

Nella giornata di ieri, Alessia Marcuzzi ha annunciato attraverso un post su Instagram il suo addio a Mediaset, dopo 25 anni di carriera. La conduttrice ha ammesso di non riuscire più a ritrovarsi nei format che le erano stati proposti, ma ha fatto intendere che i suoi rapporti con i colleghi e la dirigenza siano comunque rimasti più che buoni.

Poche ore fa, l’amministratore delegato della rete, Pier Silvio Berlusconi, ha commentato la notizia, condividendo la sua opinione sulla Marcuzzi.

“Ho grandissimo affetto e stima nei confronti di Alessia. È lei che ha lasciato. Io l’adoro, non voglio fare polemiche su di lei” ha chiarito in occasione della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione. Come riporta Tgcom24, il compagno di Silvia Toffanin ha dichiarato di comprendere le motivazioni della showgirl, ma ha anche rivelato di sperare che giunga presto a una decisione.

“Lei ha detto ‘devo capire chi sono’– ha rivelato- speriamo lo capisca in fretta in modo da tornare da noi”.

Pier Silvio Berlusconi pronto a riaccogliere Alessia Marcuzzi

Dopo aver chiarito il suo pensiero in merito alla scelta di Alessia Marcuzzi, Pier Silvio ha poi rivelato che non avrebbe problemi ad assumerla nuovamente al timone di una trasmissione. “Per quanto ci riguarda potrebbe essere in onda l’anno prossimo con un programma suo in prime time” ha dichiarato sicuro, spiegando poi come funzionano le collaborazioni della rete.

“Non siamo più soliti fare contratti di rete, ovvero di esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda – ha chiarito- Alessia si è trovata senza un prodotto suo pronto ad andare in onda e ha preso la sua decisione”.

Pier Silvio Berlusconi fa luce sulla prossima stagione senza Alessia Marcuzzi

Sempre parlando di Alessia Marcuzzi, Berlusconi ha voluto far sapere come in realtà non vi sia stato alcuno scontro dovuto al malcontento per una particolare trasmissione. “Non c’è stata una rottura su un programma” ha sottolineato sicuro.

L’ad Mediaset ha inoltre ammesso che per un momento era emersa la proposta di affidare a lei Scene da un matrimonio, che a quanto pare sarà destinato ad Anna Tatangelo. A decretare la scelta definitiva per la conduzione del format sarebbero state niente di meno che questioni economiche. “Sulla domenica vogliamo spendere poco” ha ammesso senza peli sulla lingua Pier Silvio.