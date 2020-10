Una puntata davvero difficile quella di Verissimo, andata in onda oggi e registrata la scorsa settimana. Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Michelle Hunziker, Marco Masini, Giulio Berruti e Francesco Renga, ha voluto ricordare la mamma scomparsa da poco.

Pochi secondi poco dopo l’ultimo stacco pubblicitario, trattenendo a stento le lacrime ma pur sempre con la compostezza che la contraddistingue, Silvia Toffanin ha espresso poche parole a ricordo di mamma Gemma.

L’omaggio di Silvia Toffanin

In piedi, sola nel suo studio, Silvia Toffanin ha voluto ringraziare gli spettatori: “Per me è stata una puntata emotivamente forte, ma ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo e lei avrebbe voluto così”.

“Sono sicura che lei mi stia guardando, posso solo dire mamma ti amo”, ha concluso per voi voltarsi verso l’enorme scritta “Ciao nonna Gemma”. A seguire è apparso un messaggio firmato Mediaset, poche righe con le quali l’azienda ha espresso la sua vicinanza alla conduttrice.

Morta la mamma di Silvia Toffanin

La notizia della triste scomparsa della mamma dell’amata conduttrice è arrivata giovedì 29 ottobre tramite l’Ansa e poi con un comunicato dell’azienda.

Gemma Parison, stando a quanto trapelato era malata da tempo, ma oltre questo è stato mantenuto il massimo riserbo.

A piangere la scomparsa di nonna Gemma ci sono anche la sorella di Silvia Toffanin, Dayane, il marito Piersivlio Berlusconi e i figli della coppia Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Il sostegno degli ospiti

Tutti gli ospiti presenti nella puntata hanno espresso la loro vicinanza a Silvia Toffanin, a partire da Michelle Hunziker, che ha pianto insieme alla conduttrice: “Scusa, ma ti voglio troppo bene” ha detto Michelle non riuscendo a trattenere l’emozione.

Parole di conforto invece sono arrivate da Renga e Masini, entrambi hanno perso i genitori e hanno cercato di aiutare la conduttrice in questo momento difficile.

