Giulio Berruti è ospite di Silvia Toffanin nella puntata odierna di Verissimo. L’attore racconta l’amore al fianco della politica Maria Elena Boschi, con cui è felicemente fidanzato dalla scorsa estate. “Quando la vedo sorrido, e penso che sia abbastanza“, le sue romantiche parole.

Giulio Berruti e l’amore per Maria Elena Boschi

È un volto di punta della fiction all’italiana, protagonista di numerose serie televisive ancora apprezzatissime dal pubblico, da La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa a La freccia nera. Oggi Giulio Berruti si reputa un uomo felice e pienamente soddisfatto della sua carriera sul set, che gli ha garantito un notevole successo e continui apprezzamenti.

Ma l’attore, stavolta, è finito al centro dell’attenzione per il gossip che ha impazzato nei mesi d’estate: quello che lo vede sentimentalmente legato alla politica e capogruppo di Italia Viva Maria Elena Boschi. Lo scorso anno sono stati pizzicati in compagnia al Salone del Mobile di Milano, segno di una simpatia fiorita già da tempo. Questa estate, invece, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e, fra baci e passeggiate in compagnia, hanno deciso di non nascondersi più.

Quest’oggi, a Verissimo, Giulio Berruti è pronto a raccontare la nascita di questo rapporto e il sentimento che lo lega alla Boschi.

La conoscenza con Maria Elena Boschi

L’attore racconta con un sorriso a 360° l’amore al fianco di Maria Elena Boschi: “Sono felice, è una persona a cui voglio molto bene, è speciale. Ci siamo conosciuti nel 2014, io stavo uscendo da un cinema e lei stava entrando: l’ho riconosciuta subito. Ci siamo salutati e poi l’ho rincontrata tre anni dopo, ci siamo conosciuti meglio“.

Poi rivela: “Per tre anni non ci siamo più visti. Dopo il lock-down ci siamo risentiti e rincontrati e piano piano è nato questo rapporto molto speciale. Io avevo anche idee politiche diverse dalle sue, però ho scoperto una persona molto umana, dolce, premurosa, vulnerabile. E poi ci confrontiamo spesso, è un bel rapporto“.

La prima cena insieme

Tra affinità e un legame sempre più forte ad unirli, i due hanno riscoperto la bellezza della parola ‘amore’. L’attore racconta cosa li accomuna e descrive la prima cena insieme: “Ci legano tante cose, dall’etica sul lavoro ad altro.

Ma ci dividono anche queste cose, li ha passioni che non sono mie ma che mi incuriosiscono. La cosa che più mi ha colpito di ei è stata la prima sera che abbiamo cenato insieme. L’ho invitata a casa, eravamo tesissimi, era emozionata ed è caduta dalla sedia a tavola. Si è alzata e mi disse ‘Scusami’ e fece cadere anche il vino. Una scena molto goffa e forse in quella vulnerabilità ci siamo trovati. È una persona con cui parlo di tante cose, abbiamo anche opinioni diverse ma è bello avere un confronto, è molto propensa all’ascolto.

E poi mi ha colpito molto la sua umanità: è molto attenta ai bambini, alle persone in difficoltà“.

La futura famiglia al fianco di Maria Elena

Giulio Berruti non avrebbe mai pensato di trovarsi innamorato di un esponente politico di spicco come Maria Elena Boschi: “Non mi sarei mai immaginato di innamorarmi di una politica. Io quando la vedo sorrido, e penso che sia abbastanza. Ci siamo presentati in famiglia, c’è un bel rapporto tra le nostre famiglie, sono anche molto simili“. Pizzicato dal Silvia Toffanin sull’argomento famiglia, l’attore spiega di voler costruire il suo futuro al fianco della Boschi e di essere anche pronto ad avere dei figli con lei: “Ho un’idea di famiglia unita e vorrei avere dei figli, tanti.

Ne abbiamo parlato e poi si vedrà“.

Approfondisci

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: l’indiscrezione sul bacio

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: la verità sul loro amore

Maria Elena Boschi, l’ex di Giulio Berruti è sorpresa: “Ha più di 15 anni in più di me”