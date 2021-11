Alessio Boni è diventato papà: è nato Riccardo. L’annuncio della compagna e la prima tenera foto social

Gossip

Fiocco azzurro per Alessio Boni e la compagna Nina Verdelli. È nato il secondogenito della coppia, Riccardo, dopo la nascita del primo figlio Lorenzo dello scorso anno. Il dolcissimo annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della donna, che ha voluto condividere un tenero scatto in bianco e nero con le dita del bambino che spuntano da una copertina.

Alessio Boni e Nina Verdelli di nuovo genitori: è nato Riccardo

Alessio Boni e Nina Verdelli sono diventati genitori per la seconda volta, accogliendo il secondogenito Riccardo nella giornata di ieri.

L’annuncio ufficiale è arrivato dal profilo Instagram della donna, che ha condiviso il primo tenero scatto del lieto evento che ha stravolto la vita della affiatatissima coppia. In una fotografia in bianco e nero vengono mostrate le dita del bebè, di cui non viene mostrato il volto, che sbucano da una copertina. A corredo della fotografia una dolcissima didascalia: “Pulcinibus“.

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato direttamente dalla stessa Nina Verdelli che, lo scorso luglio, ha condiviso uno scatto su Instagram con il pancione ben in vista e il primogenito Lorenzo in braccio.

“My boy(s)“, la didascalia che ha di fatto rivelato quale sarebbe stato il sesso del bebè prossimo alla nascita.

Alessio Boni e Nina Verdelli tra amore e famiglia

Si allarga così la famiglia di Alessio Boni e Nina Verdelli, già genitori del primogenito Lorenzo nato nel marzo del 2020. La coppia è fidanzata dal 2018 e, da quel momento, ha sempre voluto inseguire il sogno di costruire una famiglia. Lui è un amatissimo attore del piccolo schermo, lei è una giornalista e figlia d’arte: il padre, infatti, è Carlo Verdelli, giornalista ed ex direttore de La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Sette e Vanity Fair.

Sulla questione matrimonio, la coppia ha sempre affermato di non voler convolare a nozze. Al momento la loro famiglia è al completo così com’è e, nei loro progetti futuri, non compare l’ipotesi di andare all’altare. Resta la grande gioia, per entrambi, per aver costruito una bellissima famiglia e per aver accolto fra le loro braccia il nuovo arrivato.