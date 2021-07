Alessio Boni, attore protagonista di La Compagnia del Cigno, diventa di nuovo papà. Dopo la nascita del tanto desiderato Lorenzo, avvenuta nel marzo 2020, la cicogna torna a bussare a casa Boni-Verdelli. È stata proprio la compagna dell’attore, la giornalista di moda Nina Verdelli, ad annunciare con un post su Instagram la lieta notizia.

Alessio Boni papà per la seconda volta. Il post della compagna Nina Verdelli

È stata proprio Nina Verdelli ad annunciare sui social l’arrivo di un nuovo piccolo. La giornalista, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con il pancione e in braccio il figlio Lorenzo.

A commento un semplice “My boy(s)”. Dal pancione sembrerebbe che la gravidanza sia piuttosto avanzata, probabilmente il piccolo potrebbe nascere entro la fine dell’anno.

Inoltre, quel “My boy(s)” farebbe ipotizzare che il nuovo arrivato possa essere un maschietto. Probabilmente Nina Verdelli fornirà qualche ulteriore dettaglio nei prossimi mesi. Tanti i commenti e gli auguri, anche da personaggi famosi come Nicoletta Romanoff, Nina Rima, Lodovica Comello e Vinicio Marchioni. Nessun commento invece dal futuro papà Alessio Boni, da sempre molto riservato sulla sua vita privata.

Alessio Boni di nuovo papà: il sogno si avvera di nuovo

Non sarebbe un segreto che Alessio Boni volesse diventare papà. Diverse fonti, infatti, riportano che in numerose interviste avesse più volte dichiarato di volere un figlio. Addirittura, quando era ancora single, avrebbe pensato di adottare un bambino. Dopo il fidanzamento con Nina Verdelli nel 2015, pare che la coppia avesse provato diverse volte ad avere un figlio. Finalmente, nel 2020, è arrivato il piccolo Lorenzo. Il bambino era stato presentato al grande pubblico nel settembre 2020, quando Alessio Boni aveva sfilato sul red carpet del Festival del cinema di Venezia con la compagna e il figlio per presentare il cortometraggio Revenge Room.

E ora ecco l’annuncio dell’arrivo di un nuovo bimbo, il sogno di Alessio Boni si avvera di nuovo.