Alex Belli infuriato con la moglie Delia Duran: “Vuoi fare spettacolo? Va bene facciamolo”: il video

Grande Fratello

Le vicende di Alex Belli, fuori e dentro la casa, del Grande Fratello Vip6, stanno facendo molto discutere i telespettatori. Oltre la lite furibonda con Aldo Montano e la rissa quasi sfiorata, sono le sue vicende di cuore a interessare molto il pubblico dei telespettatori del reality show.

Alex Belli ha stretto un’amicizia speciale con Soleil Sorge all’interno della casa più spiata d’Italia. La moglie dell’attore Delia Duran ha confessato i suoi dubbi su questo feeling in un confronto con il marito nelle scorse puntate. Nell’ultima puntata serale del reality show, però, Delia Duran è stata protagonista di un altro confronto molto acceso con Soleil Sorge.

Alex Belli si è infuriato con la moglie Delia Duran, dopa la sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip6. Secondo l’attore la moglie sta facendo solo finta di arrabbiarsi per il feeling che si è creato tra suo marito e Soleil Sorge.

Alex Belli contro Delia Duran: il malessere dell’inquilino del GF VIP6

Alex Belli ha attaccato l’atteggiamento di sua moglie Delia Duran e lo scontro che ha avuto con Soleil Sorge.

L’attore ha raccontato, proprio all’influencer, il suo difficile stato d’animo: “E sto male con te, con la mia amica, e sto male con mia moglie, e sto male con Katia e devo prendermi su che sono ignorante, e devo prendermi su che tradisco mia moglie, quando caz** non è vero“.

L’inquilino della Casa più spiata d’Italia è rimasto particolarmente colpito dal fatto che la moglie non abbia voluto un confronto anche con lui: “E poi mi devo anche sentire dire da Alfonso: ‘Ehi sai caro Belli, purtroppo avevo chiesto a Delia se voleva vederti, ma non ti ha voluto vedere’. Dico: ‘Ma stai scherzando Alfo?

Spero che tu stia scherzando‘. E lui: ‘Sì, sì, ma gliel’ho chiesto anche un paio di volte e per correttezza te lo dovevo dire. Non aveva voglia di fare un confronto con te’. E sono rimasto senza parole, cosa vuoi che ti dica Alfonso? Che sono felice? Che son contento? Quando tutti ricevono sorprese belle“.

Alex Belli contro Delia Duran: l’attore accusa la moglie di finzione

Alex Belli, confidandosi con Soleil Sorge, non ha solo criticato la decisione della moglie, Delia Duran, di essere protagonista di un altro scontro con l’influencer. L’attore l’ha proprio accusata di fingere un malessere per avere spazio nel reality show: “Dai, ma perché.

Vuoi fare spettacolo? Va bene facciamolo. Ma poi che caz** di spettacolo di mer** è quello? È uno spettacolo quello? Quello non è il mio spettacolo. Non è la mia vita, non è quello che mi rappresenta. Non è il mio spettacolo“.

Alex Belli ha, di fatto, preso le distanze dalla scelta della moglie, sottolineando di non volersi trovare immischiato in queste dinamiche: “Io sono un’altra persona, sono un artista, non faccio queste stron**. Non le faccio. Sono vero, sono dissacrante, sono contrastante, ma non sono quelle le scene che io voglio vedere… Panterona?

Non le voglio vedere ste caz** di scene, non mi rappresentano. Basta. Punto, l’ho detto“.