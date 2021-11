Lite tra Aldo Montano e Alex Belli: lo sportivo minaccia di abbandonare la casa, l’attore scoppia a piangere

Grande Fratello

Aldo Montano e Alex Belli hanno stretto subito un feeling importante nella casa del Grande Fratello Vip6. I due hanno, in realtà, formato da subito un vero e proprio trio con Manuel Bortuzzo e venivano denominati “I tre moschiettieri“.

Un bel rapporto di amicizia che ha emozionato il pubblico ma che, adesso, è completamente cambiato. Una lite furiosa è nata tra Aldo Montano e Alex Belli e, adesso, i due si tengono a distanza.

Le reazioni dei due protagonisti del Grande Fratello Vip6, dopo lo scambio d’opinioni, sono state diverse.

Lite tra Aldo Montano e Alex Belli: lo sportivo pensa al ritiro

Durante l’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip6 un confessionale ha fatto nascere una discussione tra Aldo Montano e Alex Belli.

L’attore lanciava pensanti accuse nei confronti dell’amico, dopo una presunta rivelazione di Gianmaria Antinolfi, poi smentita.

Il giorno dopo tra i due concorrenti si è sfiorata la rissa. Aldo Montano ha spiegato a Manuel Bortuzzo le sue ragioni: “Hai fatto il misunderstanding, hai detto un sacco di… La mattina dopo mi saluti come se nulla fosse, chi c’ha la ragione?

“. Lo sportivo ha dichiarato di non voler riprendere il rapporto con Alex Belli: “Profonda delusione… Mi rimani qua come persona… Io sono fatto così“.

Secondo quanto riportato da Novella2000, Aldo Montano avrebbe anche confessato la volontà di abbandonare la casa. Manuel Bortuzzo, allora avrebbe risposto di volerla lasciare anche lui, se si trovasse senza il suo amico più fidato là dentro.

Lite tra Aldo Montano e Alex Belli: le lacrime dell’attore

La lite tra Aldo Montano e Alex Belli non sembra potersi risolvere in breve tempo. Aldo Montano è rigido nelle sue posizioni, ma anche Alex Belli ha provato a spiegare il suo atteggiamento a Manuel Bortuzzo: “Campione olimpionico che tutti noi rispettiamo… Ma Aldo qui vuole venire fuori per tutti i suoi altri aspetti?… Il no suo lo avevo già accettato… Gli ho detto Aldo comunque tu vedrai dei confessionali… “Mai dobbiamo permettere di andare a finire in quel famoso no fair play“.

L’attore ha paragonato il reality alla scherma: “Molto simile allo sport, molto di più di quanto voi possiate pensare…se parliamo in termini di scherma questa è una pedana, dove noi viviamo 24 ore su 24, dove ci possiamo scontrare, possiamo scendere giù dalla pedana e stringerci la mano.

Questo quello che vorrei far capire a lui“.

Alex Belli è scoppiato in lacrime e si è dichiarato piuttosto risentito dalle parole e dai gesti di Aldo Montano: “A me ieri mi ha toccato molto…. Vieni a toccare una sfera privata di un uomo che ama la sua donna e che qua dentro non metterà mai in dubbio questo, ma lo accetto… Ci sto male, ma ho accettato di fare questo gioco e so bene che se rido e scherzo con Soleil prima o poi verrò fuori quella roba“. E ancora: “Non è facile neanche per me, non è facile svegliarmi e prendere uno schiaffone da un amico… Le somatizzo anch’io internamente“.