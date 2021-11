All Together Now – La musica è cambiata con Michelle Hunziker: la gara continua nella terza puntata

Programmi TV

Michelle Hunziker torna su Canale5 con la terza attesa serata di All Together now – La musica è cambiata, il programma che vede in gara dei talenti della musica alla ricerca di un contratto discografico. La grande musica e e le emozionanti interpretazioni tornano nel terzo appuntamento in onda domenica 14 novembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa quando insieme alla conduttrice torneranno anche i famosi 100 giurati che compongono il muro ed i 4 giudici del programma Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone. Tutto quello che c’è da sapere sul terzo appuntamento di domenica 14 novembre 2021.

All Together now – La musica è cambiata: il terzo appuntamento della nuova edizione

Domenica 14 novembre 2021 Michelle Hunziker conduce una nuova puntata di All Together now – La musica è cambiata per continuare la gara tra alcuni talenti della musica in cerca di un contratto discografico. I giovani artisti dovranno però passare dallo spietato giudizio di due giurie molto particolari come quella del muro, formata da 100 giurati del mondo dei social, delle radio e dello spettacolo in generale, oltre a quella nota dei 4 cantanti presenti in studio.

Stiamo parlando di Rita Pavone, dell’amata Anna Tatangelo, del rapper J Ax, l’unico presente sin dalla prima edizione a fare compagnia alla conduttrice svizzara, ed anche il cantante Francesco Renga.

All Together now – La musica è cambiata: i concorrenti rimasti in gara

La nuova edizione di All Together Now sta vedendo una intensa gara tra alcuni veri talenti del canto, tutti capaci di emozionare a modo loro il pubblico a casa e quello presente in studio. Le prime due puntate hanno iniziato a sancire il livello degli interpreti arrivati per farsi giudicare dal muro e dai 4 esperti, dando vita già alle prime e tanto temute eliminazioni verso il premio finale.

La scorsa puntata ha visto l’eliminazione di Priscilla Cattaneo, apparsa ancora acerba ai giudici che le hanno fatto abbandonare la gara. Di contro è rimasto in gara Giovanni Arichetta che insieme agli altri 11 concorrenti sarà il protagonista della nuova puntata.

Ecco tutti i nomi dei cantanti in gara che si sfideranno ancora una volta domenica 14 novembre: insieme a già citato Giovanni Arichetta ci sono ancora Samir Abass, Jalisse Bascià, Vincenzo Cantiello, Michelangelo Falcone, Carola Campagna,Carlotta Loretucci, Gaetano Schettini, Matteo Stranieri, Michelle Perera, Gloria Tumbarello e Giacomo Voli.