Maltempo, anziano trascinato via dall’acqua in Sardegna: ritrovato morto. Sale l’allerta: domani scuole chiuse

Cronaca Italia

Violento nubifragio in Sardegna: numerose le foto e i video delle città allagate. Un anziano nella Sulcis è stato trascinato via dall'acqua

Grave maltempo in Sardegna nel weekend, dove la situazione ha portato ad aumentare il livello d’allerta ad arancione e sono già stati presi provvedimenti. Nel cagliaritano un anziano è morto dopo essere stato trascinato via dall’acqua dovuta al violento nubifragio che si è abbattuto sull’isola nelle scorse ore.

Maltempo in Sardegna: nubifragio e allagamenti, la situazione

Sardegna flagellata dal maltempo nelle ultime ore: a essere duramente colpita è soprattutto la zona sud della regione, dove un violento nubifragio ha allagato le strade di Cagliari e provincia.

Secondo quanto si apprende, sono numerose le segnalazioni per cantine e strade allagate e non mancano i disagi dovuto a strade chiuse e rallentamenti. Per le previsioni la situazione di pioggia abbondante iniziata ieri sera proseguirà fino a martedì.

Tra le zone più colpite, riporta Adnkronos, c’è il quartiere Pirri di Cagliari. Tutta la città da stamattina è flagellata dalla pioggia e il sindaco Paolo Truzzu ha già preso provvedimenti: con una propria ordinanza, le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani 15 novembre, per permettere “le verifiche sulla sicurezza degli stabili scolastici“.

Anziano trascinato via dall’acqua in Sardegna: è morto

Il maltempo non sta causando solo disagi nell’Isola, ma anche situazioni ben peggiori. Viene riferito infatti che nel corso della giornata un anziano di circa 80 anni sarebbe stato travolto da un’ondata dovuta al nubifragio mentre tentava di uscire dall’auto. È successo a Sant’Arresi, nella zona della Sulcis e a quanto si apprende l’uomo risulterebbe ancora disperso: sulle sue tracce ci sono Vigili del Fuoco, polizia locale e Protezione Civile.

AGGIORNAMENTO 16.10 – Secondo quando riporta RaiNews24, è stato trovato morto l’80enne disperso in Sardegna dopo essere stato trascinato via dall’acqua. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco. La sua vettura è stata trovata capovolta vicino ad un canale.

Maltempo anche in Puglia e Liguria: la situazione

La Sardegna non è l’unico territorio del Paese nella morsa del maltempo: si segnalano anche violenti temporali nel Salento, in Puglia, in grado di provocare allagamenti e smottamenti. Un violentissimo acquazzone a Castro avrebbe fatto crollare muretti e recinzioni.

Allerta anche per gli smottamenti nella zona di Castro Alta. Situazione sotto controllo anche in Liguria, dove è stata prolungata l’allerta gialla: sono previsti temporali e instabilità nelle zone del centro, dopo che nelle ultime ore sono già cadute copiose piogge da Portovenere, Rapallo e Santa Margherita Vara. Allagamenti e frane segnalate anche a Genova.