Clarissa contro Lulù al Grande Fratello Vip: “Mi stai sul ca**o”. È scontro tra le sorelle Selassié

Grande Fratello

Duro scontro tra Clarissa e Lucrezia Selassié al Grande Fratello Vip. Lulù viene accusata dalla sorella di alcuni capricci per avere Manuel Bortuzzo in squadra con sé durante una partita di biliardo. Un motivo banale che ha generato tensioni tra sorelle

Si accende un duro diverbio tra le sorelle Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip. Lulù e Clarissa, in particolare, si sono scontrate per un episodio che vedrebbe coinvolto, indirettamente, Manuel Bortuzzo. Clarissa intima alla sorella di lasciare in pace il ragazzo e di crescere, Lulù di contro motiva le sue ragioni senza però essere creduta. Al centro della lite una banale partita di biliardo.

Clarissa contro Lulù al GF Vip: è scontro tra sorelle

Un torneo di biliardo ha agitato gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip, con le sorelle Selassié che hanno avuto un duro scontro tra di loro.

Gli animi si sono accesi in particolare tra Lulù e Clarissa e al centro del dibattito c’è, anche se indirettamente, Manuel Bortuzzo. Nel corso dell’organizzazione del torneo e della formazione delle squadre, Lulù avrebbe chiesto di essere in squadra con il nuotatore. A suo dire, infatti, se lei avesse sbagliato qualche colpo il giovane ragazzo, conoscendola, non se la sarebbe presa a differenza di altri. Ma la sua motivazione non è risultata convincente e Clarissa ritiene che, sotto sotto, il suo capriccio sia legato esclusivamente al volere Manuel con lei in squadra per potergli stare vicino.

In veranda Lulù si scontra prima con Miriana, che si allontana innervosita, e poi con Clarissa. Lulù, in riferimento all’avere Manuel in squadra, ha detto alla sorella: “Lui ha detto che per lui andava bene“. Ma Clarissa inizia ad inalberarsi: “Ok ma anche se non giochi con Manuel, che succede?“.

Clarissa sbotta contro la sorella: “Non dovevi fare questa scenata da bambina“

Lulù ribadisce perché abbia voluto Manuel in squadra: “Lui è l’unico a cui, se io perdo, non gli dà fastidio“.

Ma Clarissa è poco convinta di questa motivazione: “Non è vero perché se giochi con Miriana, a lei non gliene frega niente“. E rimprovera duramente la sorella: “Non fare mai più una scenata del genere dopo la litigata di due giorni fa, perché risulti ancora pesante“. Lulù prova ad esporre la propria versione dei fatti, ma Clarissa non ne vuole proprio sapere: “Non mi interessa, basta che non mi fai inca**are. Non dovevi fare sta scenata da bambina: ‘Io non gioco se non sto con Manuel’“.

Lulù spiega: “Io non voglio sentire che poi Gianmaria si arrabbia con me, perché mi sento triste come persona se uno viene da me e mi dice: ‘Abbiamo perso per colpa tua’“.

A quel punto interviene anche Miriana Trevisan, che spiega a Lulù come altri concorrenti, tra cui Gianmaria, non se la sarebbero mai presa con lei se avesse fatto perdere la propria squadra: “No, Gianmaria non è uno che sia arrabbia e non è reale che solamente Manu ti conosce“.

Clarissa si allontana stizzita e inveisce contro Lulù

Alla discussione si avvicina anche Manuel Bortuzzo, che ha provato a difendere Lulù spiegando come per lui non fosse un problema che ci fosse la ‘princess’ in squadra con lui. E ribadisce il concetto anche Lulù, spiegando come quel torneo di biliardo organizzato dovrebbe essere solamente un motivo di svago: “Io ho detto che è un gioco e non è che ci arriva una medaglia“.

Ma Clarissa Selassié non sente ragioni e ritiene che Lulù abbia fatto questa scenata solo per avere Manuel al suo fianco in squadra, e non per altre motivazioni. Allontanandosi, sbotta contro la sorella: “Veramente mi hai fatta innervosire, mi devo allontanare perché mi stai sul ca**o“.

Nel giro di poco tempo Lulù ha ricevuto un serio rimprovero sia da Clarissa sia da Jessica. È delle scorse ore, infatti, anche una pesante litigata tra Lulù e Jessica, con quest’ultima che ha pizzicato la sorella mentre scriveva una lettera a Manuel.

Jessica le ha intimato di smetterla con questo atteggiamento pesante nei confronti del ragazzo, e ne è scaturito un duro scontro. Acque agitate, in questi giorni, tra le ‘princess’ del reality.