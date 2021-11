Lulù Selassié sempre più in crisi al Grande Fratello Vip: la lite per la lettera a Manuel e con Manila Nazzaro

Grande Fratello

Lulù Selassié non riesce proprio a distaccarsi da Manuel Bortuzzo, la princess è sempre più in crisi e questo sta creando tensioni tra lei e le sorelle e tra gli altri inquilini

La Princess Lulù è sempre più in crisi, l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip per lei si sta rivelando piena di crisi; l’ultima in ordine cronologico riguarda uno scontro con Manila Nazzaro per le faccende in cucina, la princess infatti è spesso punzecchiata per il suo continare ad evitare i suoi compiti nella Casa.

Lulù poi non riesce a darsi pace per Manuel Bortuzzo, con il quale l’amore sembra proprio non decollare. Il nuotatore ha allontanato Lulù durante l’ultima diretta e ora lei non si dà pace, per questo ha deciso di scrivergli una lettera.

Lulù scrive a Manuel ma la sorella la ferma: è lite

Lulù Selassié ha deciso di scrivere una lettera a Manuel Bortuzzo dopo che lui l’ha allontanata di nuovo.

Nel mentre è stata vista dalla sorella Jessica che ha provato a fermarla: “Se stai scrivendo una cosa per Manuel, secondo me, evita proprio“. Lulù non ha preso bene l’intromissione della sorella, tant’è che è subito scattata sulla difensiva: “Scusa, ma perché devi venire a portare negatività, mi dai anche fastidio perché devo stare da sola mentre lo scrivo.

Devo ascoltare i tuoi consigli? No, non ti ascolto perché io conosco la persona e so cosa devo fare. Lasciami in pace”.

Lulù ha poi aggiunto all’altra sorella, Clarissa: “Lo sapevo che veniva qua a rompere i co**** questa. Porta negatività“.

Lulù e lo scontro con Manila Nazzaro per la cucina

Gli atteggiamenti di Lulù non sono pesanti solo nei confronti di entrambe le sorelle, anche le altre inquiline della Casa cominciano ad infastidirsi, soprattutto Manila Nazzaro. Tra Manila e Lulù c’è stato uno scontro legato al fatto che la princess non sembri essere interessata né alla cucina né ad altre questioni legate all’ordine all’interno della Casa; più volte è stata infatti accusata di fare di tuto per non prendervi parte e proprio su questo è arrivata una piccola resa dei conti.

Manila Nazzaro ha rimproverato Lulù perché non è andata in cucina a preparare il dolce, a quel punto Lulù è scoppiata a piangere e ha detto: “Manila si arrabbia ma io che devo fare? Così sembra che non voglio fare nulla, ma non è vero. Io pensavo che fosse il turno di altri e che i dovessi aiutare“, ha detto alle altre presenti in cucina, Francesca Cipriani l’ha consolata dicendole che di cose da fare comunque ce n’erano.

Manila però non si è lasciata intenerire dalle lacrime di Lulù, dicendole: “Ma perché stai piangendo? Lulù perché piangi ogni volta che qualcuno ti dice qualcosa? Non devi reagire in questa maniera“. Manila ha poi aggiunto “Devi dire ‘Scusate ragazze, non ci arrivo’. Gliel’ho detto prima che eravamo di turno. Mi devi ascoltare. Non reagire piangendo, ti prego. Non devi piangere, mi fai arrabbiare, devi dire ‘Ok arrivo, che devo fare?“

