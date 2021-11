Crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: l’hairstylist risponde a delle domande dei followers

Gossip

Una delle coppie più al centro del gossip nelle ultime settimane è di certo quella formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2020 e a luglio 2021 è nata la figlioletta Luna Marì. Un sentimento travolgente, che, però, oggi sembra in crisi.

Infatti, da un po’ i due appaiono sempre divisi suoi social network e le indiscrezioni parlano di un periodo buio, che starebbero attraversando. Recentemente, Belen Rodriguez ha lasciato un indizio social che potrebbe confermare la crisi.

Adesso è Antonino Spinalbese a far pensare a una conferma della crisi con Belen Rodriguez.

L’ipotesi nasce da alcune risposte date ai suoi followers su Instagram, come riportato da Today.

Crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la sessione di domande social di lui

Da tempo si parla di una possibile crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. L’hairstylist ha recentemente risposto a una sessione di domande su Instagram e le sue parole sembrano confermare le indiscrezioni che girano da settimane. Antonino Spinalbese è felice?

Ecco la sua risposta: “Essendo una persona lunatica non è facilissimo rispondere sinceramente. Potrei essere felice e tra cinque minuti non esserlo più“.

La canzone che ama di più in questo momento parla di un amore che è finito: “Come nelle canzoni, di Coez“. L’hairstylist, però, ha dichiarato di non avere rimpianti: “Se dovessi avere un rimpianto dovrei cambiare qualcosina che poi in futuro cambierà o magari stravolgerà tutto, no? Col senno di poi no, non cambierei nulla della mia vita e non rimpiango nulla“.

Antonino Spinalbese ha espresso anche la gioia per la sua recente paternità: “Mi ha stupito il fatto che tutto sembrava così complicato: il futuro, le incertezze, le insicurezze.

Poi guardi lei e passa tutto“. In un recente post aveva anche avvertito tutti su Luna Marì: “Provate a dividerci…“.

Crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: anche la showgirl scrive su Instagram

Sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, l’hairstylist ha lasciato degli indizi attraverso delle risposte su Instagram. Ma anche la showgirl ha condiviso dei post che sembrano far pensare a un periodo difficile.

Belen Rodriguez ha citato Cesare Pavese, parlando proprio della capacità di interfacciarsi con gli altri: “Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri“.

La showgirl ha condiviso un altro scatto con una didascalia chiara: “Una volta mi hanno detto non si può avere tutto…… e già!……“.