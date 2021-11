Giucas Casella e quel bacio a Sabrina Ferilli: la rivelazione shock dell’illusionista al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Giucas Casella, in apertura di puntata al Grande Fratello Vip, ha rilasciato una clamorosa dichiarazione. L’illusionista avrebbe infatti ammesso di aver avuto un “bel bacio” – sue testuali parole – nientemeno che con Sabrina Ferilli. Alfonso Signorini resta sconvolto e dal pubblico si eleva un coro di stupore, a tal punto che il ‘Vippone’ fa chiarezza e spiega come siano andate realmente le cose con l’attrice.

Giucas Casella e il bacio con Sabrina Ferilli: la clamorosa rivelazione

Giucas Casella, nel corso di questa avventura al Grande Fratello Vip, ha più volte parlato del suo passato sentimentale e dei flirt avuti nel corso della sua vita.

Da Orietta Berti a Iva Zanicchi, sino alla notte di passione avuta anni fa con Katia Ricciarelli, sua attuale coinquilina nel reality, l’illusionista ha sempre regalato dei racconti incredibili. E proprio questa sera, nel nuovo appuntamento con il reality, si lascia andare ad un’altra scottante rivelazione in diretta.

In salone Giucas Casella visiona una clip che riassume alcuni auguri di compleanno ricevuti dall’esterno: oggi, infatti, l’illusionista spegne 72 candeline. Al termine della clip la chiacchierata con Alfonso Signorini prende una piega decisamente diversa e, dai festeggiamenti, si passa a discorsi più intimi. Ed è proprio in questa occasione che il concorrente rivela di aver avuto un bacio nientemeno che con Sabrina Ferilli: rivelazione che ha sconvolto Alfonso Signorini e i compagni in salone, oltre al pubblico in studio che ha espresso a gran voce il proprio stupore.

Giucas Casella: “C’è stato un bel bacio“

Giucas Casella, parlando di Sabrina Ferilli, rivela ad Alfonso Signorini: “C’è stato qualcosa, un bacio.

Io non dico mai le bugie“. In salone alcuni coinquilini stentano a crederci: “No dai Giu…“. Ma l’illusionista ne è convinto e conferma: “Con Sabrina Ferilli c’è stato anche un bel bacio. Diglielo, e vedrai che ti confermerà“. Dallo studio prende parola uno sconvolto Alfonso Signorini, che gli chiede: “Dopo Orietta Berti, Iva Zanicchi, adesso c’è pure la Ferilli?“. “Sì, ma ce ne sono anche tante altre” la risposta nuovamente sconcertante di Casella.

Alfonso Signorini chiede al concorrente di descrivere questo bacio con Sabrina Ferilli, e l’illusionista spiega: “A stampo“. Il conduttore si aspettava, come tutti, una risposta diversa: “A stampo?

Vabbè Giucas ma i baci a stampo si danno anche all’oratorio“. E le ragazze in Casa confermano come i baci a stampo Giucas Casella li abbia dati anche ad alcune di loro. Il caso si sgonfia così velocemente, ma è certo che da Giucas Casella ci si aspettano sempre racconti spiazzanti.