Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate da lunedì 15 novembre a venerdì 19 novembre: la trama

Per i fan della soap opera italiana arriva una nuova settimana da passare in compagnia del magazzino più famoso d’Italia. Il paradiso delle signore torna con 5 nuovi episodi tutti da scoprire come accede ogni settimana, questa volta a partire da lunedì 15 novembre 2021, sempre dalle ore 15:55, fino a venerdì 19 novembre 2021. Ecco le anticipazioni delle puntate in onda questa settimana nelle quali vedremo un approfondimento sulla situazione di Tina, divisa tra il proprio malessere e quello dei genitori.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore torna su Rai1 per una nuova settimana che prende il via da lunedì 15 novembre 2021 con il classico appuntamento nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia della televisione pubblica a partire dalle ore 15:55.

Leggi tutte le anticipazioni dei nuovi 5 episodi in onda dal 15 al 19 novembre.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 15 novembre

Tina vive un momento di alti e bassi che la porta anche ad addossarsi la colpa della tensione che vede coinvolti i genitori, mentre Armando ha un duro scontro con l’Amato.

Marco penserà bene di trattenersi a Villa Guarnieri, furbo e conscio di dover far sbollentare la rabbia a suo fratello dppo quello che ha combinato a Torino. A Flora crolla il mondo addosso dopo essere venuta a conoscenza che suo padre era visto come un truffatore.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 16 novembre

Agnese mette il marito alle strette per fargli lasciare la loro casa, con l’uomo che per restare farà di tutto per convincere i figli mentre la donna racconta ad Amando tutta la verità su Giuseppe. Gemma, ormai divenuta una Venere del magazzino, incontra Marco ed instaura subito con lui un particolare feeling.

Le stesse Veneri saranno entusiaste dell’arrivo di Flora che dovrebbe affrontare un’intervista alla quale Stefania chiede di assistere.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 17 novembre

Tina finalmente accoglierà la benevolenza del padre per quanto riguarda la sua operazione e così sarà più tranquilla. Stefania coglie la palla al balzo dell’intervista a Flora e si fa notare da Vittorio mentre non sa che sta per arrivarle un brutto colpo da parte di Gemma. Agnese è ormai colma del comportamento di Giuseppe e decide di insistere per fargli raccontare la verità ai figli.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 18 novembre

Giuseppe informa i figli della decisione di andare in Germania anche se non dirà i veri motivi per i quali è costretto a fare questo viaggio. Giuseppe darà dunque le sue dimissioni dal Paradiso ma mediterà vendetta nei confronti di Armando. Stefania scopre il misfatto di Gemma ed arriva al duro scontro con la nuova Venere, così farà in modo di punire la giovane da suo padre. Vittorio rincuora tutti sul trattamento che avrà per Tina.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 19 novembre

Gemma cerca di fare pace con Ezio anche se non trae i benefici sperati, mentre lo stesso uomo deve affrontare la sua situazione con Gloria.

Giuseppe arriverà a scontrarsi duramente con Armando prima di salutare i figli e dargli l’addio in vista del viaggio in Germania, dove dovrà rimanere per molto tempo.