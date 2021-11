Incendio in un deposito ad Arzano: colonna di fumo nero su Napoli. Le immagini delle fiamme

Cronaca Italia

Gli abitanti dell’area nord di Napoli si sono svegliati con la nera nube causata da un incendio divampato nella prime ore di questa mattina. L’incidente è avvenuto in un deposito ad Arzano, comune di quasi 34.000 abitanti. La colonna di fumo è visibile anche chilometri di distanza e sta raggiungendo il centro del capoluogo campano.

Incendio ad Arzano: nube di fumo nero su Napoli

L’incendio che ha causato la colonna di fumo nero nelle zone circostanti alla città di Napoli, spiega ilMattino.it, sembrerebbe essere divampato attorno alle 7 di questa mattina.

L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Arzano, in quello che stando al comunicato Twitter dei Vigili del Fuoco sarebbe un “deposito di materiali plastici“. L’edificio si trova nei pressi di via Torricelli, in una zona industriale. Al di sopra della fabrica si è creata una fitta colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza. L’odore acre dell’incendio, riferisce Fanpage.it sta raggiungendo anche il centro di Napoli, dove il vento sta già trasportando anche il fumo. Stando alle informazioni riportate dal Corriere, si potrebbe trattare di un deposito di casalinghi e bomboniere.

Attualmente sono in corso accertamenti per conoscere le cause del rogo. Pare che i lavoratori siano riusciti ad allontanarsi per tempo e dunque sul posto non vi sarebebro feriti.

Napoli, incendio in un deposito: le immagini del rogo

Sul luogo dell’incendio sono giunti Carabinieri e Vigili del Fuoco. Questi ultimi, spiega Fanpage.it, sono impegnati attualmente in operazioni di spegnimento con autobotti. Si ipotizza che a causare l’incendio possa essere stato un guasto ai macchinari della fabbrica.

Il fuoco potrebbe quindi aver coinvolto rapidamente i materiali infiammabili contenuti nell’edificio. I Vigili del Fuoco hanno condiviso in questi istanti alcune immagini del loro intervento su Twitter. “Incendio di un capannone adibito a deposito di materiali plastici nella zona industriale di Arzano” si legge nel post. “Vigili del Fuoco sul posto con 5 squadre, operazioni di spegnimento in corso” aggiungono ancora, a commento delle immagini che mostrano lo stabilimento avvolto fra le fiamme.